Чи реальне завершення війни у 2025 році: у Раді пояснили та назвали загрозу для миротворців

У поточному році чекати на закінчення війни не варто

Закінчення війни між Росією та Україною у 2025 році не є реалістичним сценарієм. Тимчасове припинення бойових дій, втім, є більш ймовірним, однак без реальних гарантій безпеки Кремль не зупиниться у своєму прагненні захопити Україну.

Такої думки дотримується голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він заявив, що абсолютно не вірить у завершення війни у поточному році.

"Чи може бути якесь перемир’я у тому форматі, в якому зараз відбуваються події? Воно може бути. Але чи це буде кінець війни? Точно ні. Питання лише у тому, наскільки довго протримається це перемир’я, якщо воно буде", – заявив Костенко.

Також він висловився щодо ідеї розміщення миротворчого контингенту в Україні після війни. Політик зазначив, що цей сценарій можливий, але ключове питання – де саме будуть розташовані миротворці: на лінії зіткнення, між РФ та Україною чи всередині країни.

"Я до цього скептично ставлюся, тому що все залежить від умов. Якщо буде перемир'я, якщо буде мир, якщо нам нададуть серйозні безпекові гарантії, тоді можна буде говорити про це. Але де будуть ці миротворці? Вони будуть між нами, чи вони будуть позаду, між Росією і Україною? Я не знаю країну, яка б їх туди відправила. Чи реально це? Ми бачимо, що в багатьох конфліктах миротворці брали участь, але точно не після Другої світової війни. Це зовсім інший конфлікт, інших масштабів. І точно це не 30 тисяч миротворців. Це будуть просто статисти, які першими втечуть у разі нового загострення", – наголосив Костенко.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, президент Франції Еммануель Макрон, який прибув у Вашингтон, заявив, що гарантії Парижа та Лондона можуть дійти до відправки військових до України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер готується представити Дональду Трампу миротворчий план щодо України. Його ключова ідея – відправка до 30 000 європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню, укладеного за посередництва США.