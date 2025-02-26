У переговорах з Росією є дві "червоні лінії". На які поступки може піти Україна

Кремль використовує переговори виключно як знаряддя війни

Переговори Росії та України, як кажуть у США, закінчаться поступками для обох сторін. Проте для Києва є дві "червоні лінії", які він не може перетнути у цьому питанні.

Таку думку в інтерв’ю OBOZ.UA висловив народний депутат України Олександр Мережко. За його словами, вони стосуються гарантій безпеки та територіальної цілісності України.

"ННайбільша реальна гарантія нашої безпеки – членство в НАТО. Все інше може обговорюватися, мені здається, але знову таки, щоб це не порушувало нашу Конституцію та міжнародне право", — говорить він.

При цьому Мережко не думає, що росіяни можуть піти на якісь поступки. Адже Кремль, зазначає нардеп, використовує переговори виключно як знаряддя війни.

"Щодо росіян, то вони не знають, в принципі, такого поняття, як компроміс, як взаємні поступки, як переговори. Абсолютно. Вони не ведуть перемовин, а використовують їх як інструмент, як знаряддя війни. З ними можна говорити лише мовою сили. Все інше вони не розуміють. Тому тут наївно просто говорити про те, що можуть бути з обох сторін якісь поступки", — сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали про що говоритимуть на майбутніх переговорах США та Росія.