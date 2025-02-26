Россия после окончания войны в друга не превратится: Юсов объяснил, чего ждать от политики Кремля

Российские спецслужбы прорабатывают разные сценарии развития событий

Окончание войны против Украины не является приоритетом главы России Владимира Путина. Даже если активная фаза боевых действий прекратится, РФ продолжит использовать инструменты гибридной войны, предупредил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу". Юсов отметил, что экономика России испытывает последствия войны. Они станут ощутимее во второй половине 2025 года. Некоторые проблемы российской экономики уже трудно скрывать и для пропаганды.

"Правда и то, что стратегические задачи, желания путинской России по отношению к Украине не изменились. Эта геноцидная война с такими же задачами продолжается, то есть это борьба против Украины как нации, против государства, против факта существования Украины", — констатировал Юсов.

Представитель ГУР добавил, что российские спецслужбы прорабатывают разные сценарии развития событий. В том числе и продолжение борьбы против Украины и после прекращения активной фазы боевых действий.

"Украина это прекрасно понимает. Говорить о том, что завтра Россия исчезнет или вдруг превратится в друга, нам точно не приходится", — сказал Юсов.

Что будет делать Россия, если горячая фаза войны завершится

Чтобы понять, что может делать Россия после возможного окончания войны, он обратился к тому, как она действовала еще до 2014 года и особенно активно уже после него. Речь идет об инструментах гибридной войны: информационно-психологические операции; специальные активные меры воздействия и диверсии. Безусловно, говорит Юсов, следует ожидать попыток расширения агентурной сети и вербовки новых агентов.

"Вероятно, в будущем могут быть попытки использования инструментов, которые российская пропаганда и российские спецслужбы применяли все это время. В конце концов они не сворачивают эти инструменты и сейчас", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Россия проведут переговоры о возможных уступках со стороны Москвы для завершения войны в Украине. Об этом он сказал, объясняя, почему Вашингтон проголосовал против резолюции ООН по осуждению российской агрессии.