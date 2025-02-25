Що буде, якщо війна не закінчиться у 2025 році: Чмут пояснив, до чого готуватися

Фонд готується до гірших сценаріїв, але не виключає і позитивного

Війна може завершитися у 2025 році, як це прогнозував глава ГУР Буданов. Однак, якщо цього не станеться, то Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті.

Таку думку висловив керівник Благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він зазначив, що поділяє думку глави української розвідки щодо термінів завершення війни, але водночас готується до найгірших сценаріїв.

"Я б з радістю поділив думку Буданова і сподіваюсь вона правдива, але в своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все буде або так, як зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії", — сказав Чмут.

На його думку, якщо в якийсь момент буде зупинка активних бойових дій: перемир’я, мир чи перемога — це чудовий сценарій, але фонд має орієнтуватися на гірші сценарії, серед яких: продовження активних бойових дій, наступу росіян, а також зменшення підтримки від США та партнерів.

"Ми з подібним сценарієм заходили в повномасштабне вторгнення і ми, як організація, відпрацювали його для себе максимально ефективно", — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Келлог сказав, коли має завершитися війна в Україні.