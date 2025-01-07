Британський необанк Revolut запрацював в Україні: що потрібно про нього знати і як зареєструватися

Він пропонує рахунки з можливістю обміну валюти, віртуальні картки, процентні "сховища", торгівлю акціями та криптовалютами, а також інші послуги

Британо-литовський необанк Revolut відкрив реєстрацію для українців. Додаток доступний для Android та iOS, а верифікація користувачів здійснюється через "Дію".

Проте через великий ажіотаж у додатку стався збій та користувачі скаржаться на те, що їм не вдається завершити реєстрацію. Про це повідомляється на сайті "Мінфіну".

Наразі відомо, що європейський необанк Revolut відкрив реєстрацію для користувачів, які проживають на території України. Для проходження верифікації необхідно скористатися застосунком "Дія".

Однак через підвищений інтерес до необанку в "Дії" стався збій — більшості користувачів просто не вдається завершити реєстрацію. Це відбувається після того, як людина погоджується на передачу копії цифрових документів. Після цього додаток зависає і верифікація у сервісі виявляється перерваною.

Як зареєструватися

Процес верифікації триває всього кілька хвилин і включає кілька етапів. Серед них — передача особистих даних через застосунок "Дія", а також завантаження фотографії документа, що посвідчує особу. Крім того, необхідно вказати адресу проживання та надати реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Користувачам Revolut надається можливість обрати тип картки: фізичну або віртуальну. Також потрібно створити унікальне ім'я для свого облікового запису. Доступні рахунки в декількох валютах, серед яких євро, долар США, канадський долар, польський злотий і фунт стерлінгів. Однак українська гривня поки що відсутня в списку.

Додаток доступний для Android та iOS.Українці можуть відкрити безкоштовний рахунок за тарифним планом Standart або платні рахунки Premium за €5,99 на місяць або Metal за €10,99 на місяць. Вартість випуску фізичної картки становить €3,99.

Revolut можна поповнити з українських карт, але є комісія. У застосунку також доступні міжнародні перекази без комісій, можливість оформити безкоштовну віртуальну картку, яка працює більш ніж у 150 країнах і підтримує понад 30 валют.

Що відомо про Revolut

Revolut – британсько-литовський онлайн-банк (необанк) із реєстрацією у Литві та штаб-квартирою у Лондоні. Один із співзасновників Revolut – українець Влад Яценко. Банк дозволяє оперувати сотнями світових валют, переказувати кошти у більш ніж 160 країнах та витрачати їх у більш ніж 150 країнах світу.

Серед послуг банку – рахунки з можливістю обміну валюти, дебетові картки, віртуальні картки, Apple Pay, процентні сховища, торгівля акціями та криптовалютами та інше.

У 2020 році компанія Revolut вийшла на ринки Японії та США та збільшила штат співробітників з 1500 до 6000 осіб. У листопаді 2020 року компанія з оцінкою в 4,2 млрд фунтів стерлінгів стала найдорожчою фінтех-компанією Великобританії.

У березні 2022 року відкривати карти Revolut стало можливо для громадян України, які перебувають на території Європейського Союзу. Проте раніше окремого додатку для України банк не мав.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Revolut запустив бета-тест своєї програми в Україні. Він був доступний першій групі тестових користувачів, які раніше завантажили програму.

Додаток отримав українську локалізацію інтерфейсу, а також підтримку користувачів рідною мовою, що значно полегшує використання сервісу для українців.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найбільші банки України підтримали запровадження нових обмежень карткових переказів. Вони підписали відповідний меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".