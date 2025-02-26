Стал самым молодым долларовым миллиардером-украинцем: как выглядит Влад Яценко и что привело его к успеху

Долгие годы Влад проживает в Великобритании

Предприниматель Влад Яценко, основавший необанк Revolut, который недавно заработал в нашей стране, стал самым молодым долларовым миллиардером украинского происхождения. Свою деятельность Влад начинал с IT-сферы и сумел создать стартап, привлекший миллионы долларов.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Влад Яценко и что о нем известно. Мы узнали, благодаря чему украинскому IT-шнику удалось заработать большой капитал и заявить о себе всему миру.

Что известно о миллиардере Владе Яценко

Предприниматель родился в 1983 в Германской Демократической Республике в семье военнослужащего. После распада СССР, военный контингент был выведен из Восточной Германии, семья Влада переехала в город Южный, что находится на границе Одесской и Николаевской областей.

Влад Яценко с детства увлекался компьютерными технологиями

С детства Влад увлекался компьютерными технологиями, поэтому решил получить профильное образование и стал студентом факультета компьютерных наук Черноморского филиала Киево-Могилянской академии в Николаеве. Его Влад окончил с красным дипломом, затем уехал развивать карьеру в Европу.

Сначала Яценко жил и работал в Польше, затем переехал в Лондон, занимаясь разработкой программ. Там он познакомился с Николаем Сторонским, которые вместе запустили необанк Revolut, бросив вызов традиционным банкам, которые, по их мнению, устарели.

Влад Яценко стал соучредителем необанка Revolut

Разработка и запуск стартапа сопровождалась многими трудностями, но инвесторы сразу поверили в успех необанка Revolut, поэтому начали вкладывать туда свои средства. И с каждым годом поток клиентов увеличивался. В 2018 году стартап привлек 250 млн долларов инвестиций, а по состоянию на сентябрь 2024 года они возросли до 45 млрд. Акции самого Влада Яценко оцениваются в 1,3 млрд долларов.

Влад Яценко стал самым молодым долларовым миллиаредром из Украины

Запуск необанка Revolut стал популярным, в частности среди англичан, которые часто путешествовали за границу, потому что дал им возможность экономить средства. С помощью необанка туристы могли переводить деньги за границу, конвертировать валюту без комиссии, покупать страховку, открывать счета, приобретать криптовалюту и все это можно делать через приложение.

Необанк Revolut привлекл до 45 млрд инвестиций

Большим спросом стартап стал пользоваться и у мигрантов, которые не могли открыть банковский счет из-за отсутствия гражданства, а также у тех, кто приезжал в Европу на заработки и хотел отправить деньги родным.

Более того, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, необанк Revolut поддержал своих украинских сотрудников, а для беженцев упростил открытие счетов, убрав часть комиссий. За первые шесть месяцев после начала войны финансовой помощью компании воспользовались 250 тысяч вынужденных переселенцев. Сам необанк перевел пострадавшим от войны украинцам около 1,5 миллиона долларов.

Влад Яценко и его коллега Николай Сторонский

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