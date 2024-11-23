Шпаргалка для майбутніх мільйонерів: куди вкладають гроші голови НБУ

Очікувана стратегія

Українські журналісти проаналізували декларації кількох глав НБУ і з’ясували, куди вони вважають за краще інвестувати власні гроші і як ставляться до національної валюти. Як виявилося, свої грошові активи вони поголовно вкладають у долари та євро, а на гривневих рахунках мають "мізер".

При цьому кожен із них "продовжував переконувати населення у стабільності вітчизняного валютного ринку та гривні, а також у безпеці українських банків, де слід відкривати рахунки". Про це у своєму матеріалі повідомляє "Обозреватель".

Так, за час свого існування НБУ мав 12 керівників. Деякі з них йшли зі своєї посади тихо і без зайвого галасу, а дехто потрапляв у гучні скандали. Однак усіх їх поєднувало одне — ставлення до своїх грошей і вибір валюти, в яку вони інвестували.

Журналісти сайту "Обозреватель" проаналізували п’ять декларацій глав НБУ і ось, що з цього вийшло.

Степан Кубів — зберігає готівку в доларах

Степан Кубів очолив НБУ після лютого 2014 року і тихо пішов 19 червня того ж року. За його керівництва НАЗК та його реєстру ще не було, тому грошові активи Кубіва оцінили завдяки декларації, яку він подав як діючий нардеп. Він заявив за 2023 наступні готівкові активи:

155 тисяч доларів

27 тисяч €

450 тисяч гривень (близько $12,3 тис. у перерахунку за офіційним курсом НБУ того часу)+у банку у нього з дружиною є два гривневі рахунки на загальну суму 369 тисяч гривень.

Валерія Гонтарева — віддає перевагу депозитам в інвалюті

Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк з 2014 року до 2017, після чого пішла у відпустку та поїхала з України. Проти неї слідчі порушували різні кримінальні провадження, але вона закликала їх "приїжджати для розмов до неї за кордон".

Останню декларацію до НАЗК вона подала у березні 2019-го за січень – березень 2018 року. Гонтарева на той момент не заявляла готівку, але задекларувала солідні депозити в доларі.

оформлений на неї особисто у державному Укрексімбанку – на $4,7 млн ($2,7 млн заявляла на момент призначення).

При цьому син її Микити мав рахунок у банку Великобританії з розміщеними на ньому 148 тис. Британські фунти стерлінгів. Інший син Антон і чоловік мав кілька гривневих рахунків на 2,1 млн грн.

Яків Смолій довіряв долару

Смолій був призначений головою НБУ у 2018 році та пішов у липні 2020 року, як він сам заявляв, через "політичний тиск". Він був першим соратником Гонтарєвої і також "відзначився" у низці скандалів. І його гривневі накопичення також сильно поступаються інвалютним.

Його активи:

вклад у доларах у державному Укрексімбанку на $3,8 млн. Там же на єврорахунку у його сім’ї заявлено ще €1,2 тис., а також два валютні рахунки в Райффайзен Банку Аваль – $2,4 тис. та €2,6 тис. Це дані останньої декларації головного банкіра після звільнення за 2020 рік.

11 гривневих рахунків у різних банках на 11,2 млн грн.

Кирило Шевченко майже всі гроші зберігає в іноземній валюті

Шевченко став головою НБУ у 2020 році та пішов з посади на початку жовтня 2022 року з офіційним формулюванням "за станом здоров’я". Потім виїхав з України та заявив про політичне переслідування.

В останній декларації (за 2022 рік) Шевченко заявив наступні активи, якими він володіє спільно з дружиною Юлією:

готівкові заощадження — $299 тис.; €25 тис. та 230 тис. грн.

Також він повідомив про шість рахунків сім’ї у трьох банках в Австрії та один у Швейцарії (Banque Lombard Odier) у доларі та євро на загальну суму $23,5 тис. та €852,9 тис.

Найбільший вклад – на €754 тис. – у HSP Rechtsanwälte у Відні оформлено на Юлію Шевченка.

Андрій Пишний — "агітує" за держоблігації та зберігає готівку в інвалюті

Пишного призначено головою НБУ 7 жовтня 2022 року і керує ним досі. Він наголошує на привабливості держоблігацій у гривні, які мають податкові пільги.

У своїй декларації за 2023 рік він повідомив, що його дружина Людмила придбала 468 держоблігацій номінальною вартістю 36 568 грн. кожна (загальною вартістю 17,1 млн. грн.).

Також Пишний повідомив про такі валютні готівкові заощадження сім’ї:

$85 тис.

€72 тис.

На валютних рахунках у подружжя $415,5 тис. та на гривневих – 3,8 млн грн в Ощадбанку, ОТП Банку та Банку Схід. Ще головний банкір України повідомив, що дружина позичила йому особисто 10,6 млн. грн. і 31 млн. грн. – партнерським бізнес-проектам.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова НБУ Андрій Пишний будує маєток майже на 900 квадратних метрів поряд з головою "Укрборгу" біля котеджного містечка Riviera Village. банк співпрацював з цими колекторами. бізнес-партнером співвласника "Укрборгу" Сергія Слюсаренка.