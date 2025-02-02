Доларовий мільйонер у 19 років і кокаїнник: як виглядає єдиний син путіністки "Вальки-стакана" Матвієнко

Від багатого наркомана втекла відома співачка

Єдиний син російської чиновниці Валентини Матвієнко українського походження, яку за спиртні "подвиги" прозвали "Валькою-стакан", неодноразово опинявся у центрі різноманітних скандалів. У 19 років Сергій став доларовим мультимільйонером, а ще він відомий наркоман.

Сергій Матвієнко народився 5 травня 1973 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Він з'явився у шлюбі соратниці Путіна з Володимиром Матвієнком, полковником медичної служби (помер у 2018 році).

З 1992 року син воєнної злочинниці починає свою кар’єру з менеджера чекового інвестиційного фонду "Августина", а через три роки створює власну копію "Північна феєрія". У наступні роки Сергій Матвієнко обіймає генеральні посади в різних інвестиційних, банківських установах.

До речі, у 19 років спадкоємець Матвієнко вже стає доларовим мільйонером. І не без допомоги матері-корупціонерки, яка у минулому була губернатором Санкт-Петербурга.

Матвієнко з чоловіком та сином

Сергій та Валентина Матвієнко

У 2022 році розслідування команди (вже покійного) Олексія Навального виявило, що родина Матвієнко володіє віллою в італійському місті Пезаро. Вона розташована на ділянці площею 26 гектарів з береговою лінією завдовжки 650 метрів. Вартість нерухомості оцінюється в 10 млн євро. Зараз бізнес-активи Сергія Матвієнка оцінюються у понад 1 млрд доларів. Неодноразово входив до списку російських мільярдерів.

Після вторгнення РФ в Україну, 30 жовтня 2022 року був включений до списку санкцій США як пов’язана особа з раніше санкціонованою матір’ю. Також Сергій Матвієнко перебуває під санкціями Японії та Канади.

Валентина Матвієнко постачає сину героїн

51-річний Сергій Матвієнко наркозалежний. 2022 року журналісти з проєкту "Гроші" повідали, що Валентина Матвієнко сама постачає для Сергія чистий, без "шкідливих домішок" кокаїн, щоб він не труївся неякісними наркотиками.

2018 року партію для Сергія Матвієнка випадково знайшли в Аргентині в школі російського посольства. Посилку мали відправити для чиновниці до Росії — це 360 кг кокаїну.

Особисте життя Сергія Матвієнка

З 2004 до 2006 року він був одружений на російській співачці Зарі. За словами артистки, за Сергія вона вийшла заміж, не встигнувши взнати чоловіка ближче.

Співачка Зара була одружена з сином Валентини Матвієнко

У 2008 році син Матвієнко одружився вдруге з моделлю Юлією, а 6 квітня 2009 року у них народилася дочка Аріна.

Сергій Матвієнко з дружиною Юлією

Раніше ми писали про дружину Башара Асада. Виявляється, вона народилася у Британії, але підтримувала чоловіка-диктатора Сирії.