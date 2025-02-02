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Доларовий мільйонер у 19 років і кокаїнник: як виглядає єдиний син путіністки "Вальки-стакана" Матвієнко

Автор
Тетяна Кармазіна
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Сергій Матвієнко — син-наркоман Валентини Матвієнко Новина оновлена 02 лютого 2025, 18:14
Сергій Матвієнко — син-наркоман Валентини Матвієнко. Фото Колаж "Телеграфу"

Від багатого наркомана втекла відома співачка

Єдиний син російської чиновниці Валентини Матвієнко українського походження, яку за спиртні "подвиги" прозвали "Валькою-стакан", неодноразово опинявся у центрі різноманітних скандалів. У 19 років Сергій став доларовим мультимільйонером, а ще він відомий наркоман.

Сергій Матвієнко народився 5 травня 1973 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Він з'явився у шлюбі соратниці Путіна з Володимиром Матвієнком, полковником медичної служби (помер у 2018 році).

З 1992 року син воєнної злочинниці починає свою кар’єру з менеджера чекового інвестиційного фонду "Августина", а через три роки створює власну копію "Північна феєрія". У наступні роки Сергій Матвієнко обіймає генеральні посади в різних інвестиційних, банківських установах.

До речі, у 19 років спадкоємець Матвієнко вже стає доларовим мільйонером. І не без допомоги матері-корупціонерки, яка у минулому була губернатором Санкт-Петербурга.

Володимир Матвієнко Сергій Матвієнко Валентина Матвієнко
Матвієнко з чоловіком та сином
Сергій Матвієнко Валентина Матвієнко
Сергій та Валентина Матвієнко

У 2022 році розслідування команди (вже покійного) Олексія Навального виявило, що родина Матвієнко володіє віллою в італійському місті Пезаро. Вона розташована на ділянці площею 26 гектарів з береговою лінією завдовжки 650 метрів. Вартість нерухомості оцінюється в 10 млн євро. Зараз бізнес-активи Сергія Матвієнка оцінюються у понад 1 млрд доларів. Неодноразово входив до списку російських мільярдерів.

Сергій Матвієнко

Після вторгнення РФ в Україну, 30 жовтня 2022 року був включений до списку санкцій США як пов’язана особа з раніше санкціонованою матір’ю. Також Сергій Матвієнко перебуває під санкціями Японії та Канади.

Валентина Матвієнко постачає сину героїн

51-річний Сергій Матвієнко наркозалежний. 2022 року журналісти з проєкту "Гроші" повідали, що Валентина Матвієнко сама постачає для Сергія чистий, без "шкідливих домішок" кокаїн, щоб він не труївся неякісними наркотиками.

Сергій Матвієнко

2018 року партію для Сергія Матвієнка випадково знайшли в Аргентині в школі російського посольства. Посилку мали відправити для чиновниці до Росії — це 360 кг кокаїну.

Особисте життя Сергія Матвієнка

З 2004 до 2006 року він був одружений на російській співачці Зарі. За словами артистки, за Сергія вона вийшла заміж, не встигнувши взнати чоловіка ближче.

співачка зара Сергій Матвієнко
Співачка Зара була одружена з сином Валентини Матвієнко

У 2008 році син Матвієнко одружився вдруге з моделлю Юлією, а 6 квітня 2009 року у них народилася дочка Аріна.

Сергій Матвієнко Юлія Матвієнко
Сергій Матвієнко з дружиною Юлією

Раніше ми писали про дружину Башара Асада. Виявляється, вона народилася у Британії, але підтримувала чоловіка-диктатора Сирії.

Теги:
#Наркотики #Валентина Матвієнко #Героїн