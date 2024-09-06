Все життя у тіні чоловіка-мільярдера: як виглядає дружина Коломойського, про яку майже нічого не відомо (фото)

Експолітик завжди приховував дружину

Ігор Коломойський — український олігарх, політик і відомий корупціонер, який зараз перебуває під вартою. Про бізнеси та судові справи управлінця в мережі є багато інформації, однак особисте життя він тримає від завісою приватності. Дружина корупціонера тримається подалі від публічного життя.

Якщо про дітей олігарха відомо багато, то його обраниця завжди залишалася у його тіні. "Телеграф" вирішив з’ясувати, хто ж дружина Ігоря Коломойського, що відомо про неї, і чому вона не показує своє обличчя.

Що відомо про дружину Ігоря Коломойського

Відомо, що її ім’я Ірина Чигрина. Дружина олігарха має педагогічну освіту і навіть коли працювала вчителькою у школі. Світські заходи Ігор Валерійович завжди відвідував без дружини. В мережі майже немає фото загадкової обраниці корупціонера і навіть не відомо, скільки їй років.

У ЗМІ припускали ще 10 років тому, що дружині Ігоря Коломойського 47, 48 чи 49 років. Тому можна зробити висновок, що зараз їй від 57 до 59 років.

Познайомився майбутній корупціонер із дружиною в піонерському таборі, коли йому було 13 років. Взяли шлюб вони на третьому курсі університету — це 80-ті роки минулого століття. За рік після весілля у подружжя народилася перша дитина — донька на ім’я Анжеліка.

Як виглядає дружина Ігоря Коломойського

Оскільки Ірина — не публічна особа, в мережі майже немає фото дружини олігарха. Є лише чорно-біла світлина молодої обраниці Ігоря Коломойського, однак точно не відомо, що це вона. Цей знімок показала Людмила Пашаєва — вожата з табору майбутнього бізнесмена.

Ірина - крайня справа. Фото: gorod.dp.ua

Також у 2021 році в мережі з’явилося фото з нібито дружиною Іриною. Однак інформація про те, що це саме Ірина, не підтверджена.

Де зараз Дружина Коломойського

За даними, які оприлюднили ЗМІ 2021 року, Ірина Коломойська проживає разом з дітьми у Женеві, де сім’я мала нерухомість. Однак де перебуває обраниця олігарха зараз і чи знаходиться вона в Україні, підтримуючи чоловіка, який знаходиться під вартою, не відомо.

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