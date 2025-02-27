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Трудові гарантії: чи зберігають за мобілізованими їхні робочі місця та зарплати

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Військовий
Військовий. Фото Adobe Stock

Щомісячні грошові виплати наразі здійснює держава

За мобілізованими українцями до певного періоду зберігались не лише робоче місце та посада, а й заробітна плата. Однак після 19 липня 2022 року передбачені грошові виплати були скасовані й замість них було встановлено нарахування грошового забезпечення з державного бюджету.

За словами юристки практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторії Огородник, передає "РБК-Україна", трудові гарантії мобілізованих українців регулюються Кодексом законів про працю.

Відповідно до статті "Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків", трудові гарантії мають працівники, що:

  • направлені для проходження базової військової служби;
  • призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
  • призвані на військову службу під час мобілізації;
  • призвані на військову службу з-поміж резервістів в особливий період;
  • прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.

За вищезазначеними особами до липня 2022 року зберігались місце роботи, посада та середній заробіток. Однак після 19 липня того ж року нарахування середнього заробітку було скасовано і замість нього впроваджено:

  • виплату грошового забезпечення з державного бюджету України;
  • регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

А з 28 лютого 2022 року ввели додаткові матеріальні забезпечення:

  • винагороду в 30 тисяч гривень щомісячно;
  • збільшення винагороди до 100 тисяч гривень для осіб, що брали участь у бойових діях.

Крім того, юрист додала, що трудові гарантії для таких осіб зберігаються:

  • до закінчення особливого періоду;
  • до дня фактичного звільнення;
  • до завершення лікування (для поранених);
  • до повернення з полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з чоловіків може виїхати з України у березні.

Теги:
#Зарплата #Роботодавці #Мобілізація #Робота в Україні #Військові