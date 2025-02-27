Трудові гарантії: чи зберігають за мобілізованими їхні робочі місця та зарплати
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Щомісячні грошові виплати наразі здійснює держава
За мобілізованими українцями до певного періоду зберігались не лише робоче місце та посада, а й заробітна плата. Однак після 19 липня 2022 року передбачені грошові виплати були скасовані й замість них було встановлено нарахування грошового забезпечення з державного бюджету.
За словами юристки практики господарського та трудового права ЮК "Приходько та партнери" Вікторії Огородник, передає "РБК-Україна", трудові гарантії мобілізованих українців регулюються Кодексом законів про працю.
Відповідно до статті "Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків", трудові гарантії мають працівники, що:
- направлені для проходження базової військової служби;
- призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;
- призвані на військову службу під час мобілізації;
- призвані на військову службу з-поміж резервістів в особливий період;
- прийняті на військову службу за контрактом, включаючи укладення нового контракту.
За вищезазначеними особами до липня 2022 року зберігались місце роботи, посада та середній заробіток. Однак після 19 липня того ж року нарахування середнього заробітку було скасовано і замість нього впроваджено:
- виплату грошового забезпечення з державного бюджету України;
- регулювання виплат відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
А з 28 лютого 2022 року ввели додаткові матеріальні забезпечення:
- винагороду в 30 тисяч гривень щомісячно;
- збільшення винагороди до 100 тисяч гривень для осіб, що брали участь у бойових діях.
Крім того, юрист додала, що трудові гарантії для таких осіб зберігаються:
- до закінчення особливого періоду;
- до дня фактичного звільнення;
- до завершення лікування (для поранених);
- до повернення з полону.
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