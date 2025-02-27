Трудовые гарантии: сохраняют ли за мобилизованными их рабочие места и зарплаты
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Ежемесячные денежные выплаты сейчас осуществляет государство
За мобилизованными украинцами до определенного периода сохранялись не только рабочее место и должность, но и заработная плата. Однако после 19 июля 2022 года предусмотренные денежные выплаты были отменены и вместо них было установлено начисление денежного обеспечения из государственного бюджета.
По словам юриста практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктории Огородник, передает "РБК-Украина", трудовые гарантии мобилизованных украинцев регулируются Кодексом законов о труде.
В соответствии со статьей "Гарантии для работников на время выполнения государственных или общественных обязанностей", трудовые гарантии имеют работники, которые:
- направлены на прохождение базовой военной службы;
- призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- призванные на военную службу во время мобилизации;
- призванные на военную службу из резервистов в особый период;
- приняты на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.
За вышеупомянутыми лицами до июля 2022 года сохранялись место работы, должность и средний заработок. Однако после 19 июля того же года начисление среднего заработка было отменено и вместо него введено:
- выплату денежного обеспечения из государственного бюджета Украины;
- регулирование выплат в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
А с 28 февраля 2022 года ввели дополнительные материальные обеспечения:
- вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно;
- увеличение вознаграждения до 100 тысяч гривен для лиц, участвовавших в боевых действиях.
Кроме того, юрист добавила, что трудовые гарантии для таких лиц сохраняются:
- до истечения особого периода;
- ко дню фактического увольнения;
- до завершения лечения (для раненых);
- до возвращения из плена.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может уехать из Украины в марте.