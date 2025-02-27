Трудовые гарантии: сохраняют ли за мобилизованными их рабочие места и зарплаты

Ежемесячные денежные выплаты сейчас осуществляет государство

За мобилизованными украинцами до определенного периода сохранялись не только рабочее место и должность, но и заработная плата. Однако после 19 июля 2022 года предусмотренные денежные выплаты были отменены и вместо них было установлено начисление денежного обеспечения из государственного бюджета.

По словам юриста практики хозяйственного и трудового права ЮК "Приходько и партнеры" Виктории Огородник, передает "РБК-Украина", трудовые гарантии мобилизованных украинцев регулируются Кодексом законов о труде.

В соответствии со статьей "Гарантии для работников на время выполнения государственных или общественных обязанностей", трудовые гарантии имеют работники, которые:

направлены на прохождение базовой военной службы;

призванные на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

призванные на военную службу во время мобилизации;

призванные на военную службу из резервистов в особый период;

приняты на военную службу по контракту, включая заключение нового контракта.

За вышеупомянутыми лицами до июля 2022 года сохранялись место работы, должность и средний заработок. Однако после 19 июля того же года начисление среднего заработка было отменено и вместо него введено:

выплату денежного обеспечения из государственного бюджета Украины;

регулирование выплат в соответствии с Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

А с 28 февраля 2022 года ввели дополнительные материальные обеспечения:

вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно;

увеличение вознаграждения до 100 тысяч гривен для лиц, участвовавших в боевых действиях.

Кроме того, юрист добавила, что трудовые гарантии для таких лиц сохраняются:

до истечения особого периода;

ко дню фактического увольнения;

до завершения лечения (для раненых);

до возвращения из плена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из мужчин может уехать из Украины в марте.