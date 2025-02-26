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Кордон закритий не для всіх. Хто з чоловіків може виїхати з України у березні

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Пункт перепуску Новина оновлена 26 лютого 2025, 09:35
Пункт перепуску. Фото Колаж "Телеграфу"

Для перетину кордону потрібно зібрати певні документи

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до травня 2025 року. В цей період чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати за кордон.

Водночас уряд затвердив перелік категорій громадян, які можуть законно перетинати кордон за наявності відповідних документів. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №57, виїзд за кордон дозволений наступним категоріям військовозобов’язаних:

  • чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;
  • багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);
  • опікуни та доглядальники осіб з інвалідністю І або ІІ групи;
  • батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;
  • чоловіки, що самостійно виховують дітей до 18 років;
  • громадяни, виключені з військового обліку через стан здоров'я;
  • чоловіки, чиї родичі загинули на війні або зникли безвісти.

Працівники критичних сфер та спеціалісти:

  • водії, які перевозять гуманітарні вантажі або працюють у міжнародних перевезеннях;
  • залізничники, що забезпечують роботу залізничного транспорту;
  • дипломати та їхні родини, які відряджені за кордон;
  • спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях;
  • моряки, авіаційний персонал, які працюють на міжнародних маршрутах;
  • громадяни, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні документи.

Студенти та освітяни:

  • українці, які навчаються в іноземних вишах та мають підтверджені документи;
  • курсанти та студенти авіаційних шкіл для проходження льотної підготовки;
  • учасники міжнародних програм освітньої академічної мобільності.

Які документи потрібні для виїзду

Щоб підтвердити право на виїзд, необхідно мати відповідні документи:

  • довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) для осіб з інвалідністю;
  • свідоцтва про народження дітей та рішення суду про опіку;
  • довідки про зняття з військового обліку;
  • документи про навчання або участь у спортивних змаганнях;
  • дозволи на міжнародні гуманітарні перевезення.

Варто підкреслити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, як військовозобов'язаним українцям отримати паспорт за кордоном. ДМС розповіли, що додаткові документи не знадобляться.

Теги:
#Мобілізація #Воєнний стан #Виїзд за кордон