Кордон закритий не для всіх. Хто з чоловіків може виїхати з України у березні

Для перетину кордону потрібно зібрати певні документи

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до травня 2025 року. В цей період чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати за кордон.

Водночас уряд затвердив перелік категорій громадян, які можуть законно перетинати кордон за наявності відповідних документів. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №57, виїзд за кордон дозволений наступним категоріям військовозобов’язаних:

чоловіки з інвалідністю будь-якої групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років);

опікуни та доглядальники осіб з інвалідністю І або ІІ групи;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

чоловіки, що самостійно виховують дітей до 18 років;

громадяни, виключені з військового обліку через стан здоров'я;

чоловіки, чиї родичі загинули на війні або зникли безвісти.

Працівники критичних сфер та спеціалісти:

водії, які перевозять гуманітарні вантажі або працюють у міжнародних перевезеннях;

залізничники, що забезпечують роботу залізничного транспорту;

дипломати та їхні родини, які відряджені за кордон;

спортсмени та тренери, які беруть участь у міжнародних змаганнях;

моряки, авіаційний персонал, які працюють на міжнародних маршрутах;

громадяни, які постійно проживають за кордоном та мають відповідні документи.

Студенти та освітяни:

українці, які навчаються в іноземних вишах та мають підтверджені документи;

курсанти та студенти авіаційних шкіл для проходження льотної підготовки;

учасники міжнародних програм освітньої академічної мобільності.

Які документи потрібні для виїзду

Щоб підтвердити право на виїзд, необхідно мати відповідні документи:

довідка МСЕК (медико-соціальної експертизи) для осіб з інвалідністю;

свідоцтва про народження дітей та рішення суду про опіку;

довідки про зняття з військового обліку;

документи про навчання або участь у спортивних змаганнях;

дозволи на міжнародні гуманітарні перевезення.

Варто підкреслити, що робоча віза не є підтвердженням постійного проживання за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, як військовозобов'язаним українцям отримати паспорт за кордоном. ДМС розповіли, що додаткові документи не знадобляться.