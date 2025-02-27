Не обов'язок, а право військового: що зміниться у виплатах родичам бійців з 1 березня

Про нововведення розповів начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін

1 лютого набули чинності зміни до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Редакція торкнулася п. 6 ст. 9-ї й стосується порядку виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, захопленим у полон чи в заручники, а також інтернованим у нейтральні держави або зниклим безвісти. І вже з 1 березня родичі військовополонених та зниклих безвісти отримуватимуть грошове забезпечення цієї категорії військовослужбовців за оновленою процедурою.

"Телеграф" попросив прокоментувати нововведення начальника групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

— Раніше, до ухвалення відповідних змін, щомісячні виплати в повному обсязі могли отримувати дружина військового або чоловік військової, чи, якщо вони не були офіційно одруженими, їхні діти та батьки, — каже Роман Істомін. — Тепер же у новій редакції закону з’явилося таке поняття, як особисте розпорядження військовослужбовця про виплату належного йому матеріального забезпечення на випадок полону чи зникнення безвісти. Воно дає право кожному бійцю визначати особу чи коло осіб, які зможуть отримувати кошти у разі того, як його буде визнано військовополоненим чи безвісти зниклим. Причому, із зазначенням відсотків від половини загальної суми виплат.

Заява пишеться на ім'я командира військової частини і передається до ТЦК та СП. А терцентр комплектування надсилає їх разом з іншою документацією у військову частину.

Скласти розпорядження у довільній письмовій формі — це право, а не обов’язок воїна. Він, до речі, може взагалі не вказувати в ньому прізвища отримувача/-ів його виплат, а, вказати, наприклад, що належне йому грошове забезпечення має зберігатися на спецрахунку військової частини до його повернення.

Якщо ж такого розпорядження немає, 50 відсотків коштів будуть виплачуватися порівну дружині (чоловіку), законним представникам малолітніх дітей (опікунам) військового та батькам військовослужбовця, якщо вони не позбавлені батьківських прав. Інша половина акумулюється на спеціальному рахунку у військовій частині й чекатиме на повернення бійця.

Якщо у військовослужбовця немає родичів першого ступеню спорідненості, на кошти можуть претендувати його повнолітні діти, рідні брати або сестри, законним представником яких є військовослужбовець. Але при цьому розмір виплат обмежений 20 відсотками загальної суми. Решта 80% залишатимуться на спецрахунку. Ці гроші родичі зможуть успадкувати у випадку загибелі або смерті військового.

Названі зміни стосуються не лише військовослужбовців, які мобілізовані після 1 лютого, а й тих, хто зник безвісти раніше, коли ще не було можливості писати особисті зобов’язання.

Коло осіб, яким належать виплати в рівних частках, встановлюють працівники і військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі вони проводять інформування громадян, рідні яких опинилися в полоні чи пропали безвісти. Однак не з усіма родичами є зв'язок (буває, не вказані телефонний номер чи адреса). Тому ведеться роз’яснювальна робота через різні комунікативні майданчики.

Рідні мають звернутися до ТЦК та СП, яким був мобілізований військовополонений чи зниклий безвісти, із заявою на імʼя командира військової частини, у якій він служив, оскільки виплату грошового забезпечення здійснює саме частина.

До заяви слід додати такі документи:

копії паспортів;

довідку про реєстрацію місця проживання (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дітей (за наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізосіб платників податків;

інші документи, якщо в цьому виникне потреба.

Якщо рідні з будь-яких причин не звертаються до ТЦК з відповідною заявою чи не можуть надати пакет документів, гроші знаходитимуться на спецрахунку військової частини і будуть виплачені їм після звернення та виконання всіх вимог.

Якщо військовослужбовець повертається з полону, виплати його рідним припиняються й відновлюється виплата його грошового забезпечення особисто на нього в повному обсязі.

У випадку загибелі чи смерті військовополоненого виплати припиняються на основі відповідних документів.

Дія закону, як і раніше, не поширюється у випадках, якщо військовий:

добровільно здався в полон і це доведено;

самовільно залишив військову частину або втік з місця несення служби;

відмовився від виконання бойових завдань.

— Внесення змін до закону має на меті забезпечити фінансову підтримку родинам захисників, які потрапили у полон, а також запобігти можливим зловживанням або шахрайству, — зазначає майор Істомін. — ТЦК та СП допомагають, підказують, роблять все можливе у межах своїх повноважень, щоб забезпечити соціальну справедливість. Для уточнення інформації нам можна зателефонувати, наші номери є у вільному доступі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати статус непридатного до військової служби з виключенням з обліку в ТЦК.