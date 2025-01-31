Не лише дружини: хто ще може отримати виплати за полонених і зниклих безвісти військових з 1 лютого

Військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або буде визнаний зниклим безвісти

З 1 лютого в Україні набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Зміни стосуватимуться порядку виплат родичам полонених і зниклих безвісти військових.

Про це повідомило видання "Телеграф" у матеріалі — "Ліміти переказів на картку, нові пільги і тарифи. Що зміниться з 1 лютого". Зазначається, що раніше повну суму мала отримувати дружина (чоловік) військовослужбовця.

Тепер частку виплат зможуть отримати більше родичів військового. Таким чином 50% виплат мають бути розподілені рівними частками між представниками першої черги — дружиною (чоловіком), законними представниками неповнолітніх дітей (окрім тих, що одержують від військового аліменти), дітьми з-поміж осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їхніми законними представниками та батьками військових (окрім батьків, позбавлених батьківських прав).

Якщо представників першої черги немає, то 20% виплат ідуть родичам другої черги. Це повнолітні діти, брати чи сестри. Невиплачена частина коштів (50% або 80%) зберігатиметься у військовій частині та виплачуватиметься бійцю в разі повернення його з полону або появи, якщо його було визнано зниклим безвісти.

Виплати військового, який потрапив у полон або вважається безвісти зниклим, становлять близько 120 тисяч гривень на місяць.

Військовослужбовець може самостійно визначити, хто і яку суму має отримати в разі, якщо він потрапить у полон або буде визнаний зниклим безвісти. Для потрібно скласти особисте розпорядження.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна "1000 Зеленського" зняти готівкою, або перевести на іншу карту.