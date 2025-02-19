Якщо військовий здався у полон добровільно: як це вплине на виплати родині

Тепер військові також можуть вказувати, хто має отримати допомогу від держави

Родини військовослужбовців, які добровільно здалися в російський полон, втратять право на грошове забезпечення. З 1 лютого 2025 року набули чинності нові правила щодо виплат військовим у полоні.

Про це повідомив Полтавський територіальний центр комплектування. Відтепер військовослужбовці можуть письмово визначити, хто саме та в якому відсотковому співвідношенні отримуватиме їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон.

У Полтавському ТЦК наголосили, що нововведення стосуються не лише нових випадків полону, але й військових, які вже перебувають у полоні або зникли безвісти. До внесення змін кошти переважно отримували дружини військовослужбовців, однак зараз перелік можливих отримувачів значно розширено.

Військовослужбовці мають можливість завчасно оформити необхідні документи та вказати розподіл коштів між членами родини. Це можуть бути не лише дружина чи чоловік, але й батьки, повнолітні діти та інші люди.

Раніше "Телеграф" також писав, що Україна і Росія обмінялися полоненими. Додому повернулося 150 українських захисників.