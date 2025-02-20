Гроші на руки в три заходи: в Міноборони розповіли про виплати за "Контрактом 18-24" та пояснили мету програми

Молоді військові, що вже служать, можуть отримати мільйон за певних умов

Ініціатива оборонного відомства з залучення до війська молодих новобранців від моменту презентації знайшла як противників, так й прихильників. Натомість в Міноборони констатують підвищений запит серед українців у віці від 18 до 24 років, які мають намір піти служити за достатньо вигідними умовами.

"Телеграф" запитав в МО України про те, за яких умов на пільги можуть розраховувати молоді військові, що приєднались до ЗСУ, до запровадження нової програми, видатки на її реалізацію та позицію щодо заяв про дискримінаційний характер проєкту.

Шість нових бригад на першому етапі

Одне з питань, яке лунало від чинних молодих військових у зв'язку з програмою "Контракт 18-24" з цілим переліком фінансових заохочень та пільг для новобранців, а чи матимуть й вони право на такі самі стимули. А саме додаткові виплати, компенсація оренди житла на час служби, нульову ставку іпотеки та інші. В Міноборони наголошують, що контракти для зазначеної вікової категорії є добровільними. А для того, щоб до армії долучались мотивовані громадяни, готові захищати Україну, отримувати якісну підготовку та стати частиною бойових підрозділів, й були запропоновані певні преференції.

- Фінансовий пакет – це одноразова грошова допомога у розмірі один мільйон гривень, яка виплачується трьома частинами, – пояснюють алгоритм в прес-службі МО. – Перша частина – 200 тисяч гривень відразу після підписання контракту. Ця стартова підтримка дозволяє добровольцям розпочати службу. Друга – 300 тисяч гривень – це виплати протягом п'яти робочих днів після проходження базової підготовки. І третя частина – 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини по завершенню контракту.

Крім того, є ще зарплата військовослужбовця, яка йде окремо (тобто, добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 тисяч гривень). Це, відповідно, грошове забезпечення, додаткове грошове забезпечення, котре доповнюється бойовими виплатами й залежить від умов виконання завдань.

Також виплати в 1 мільйон гривень передбачені й тим військовослужбовцям рядового, старшинського і сержантського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до набуття чинності відповідної постанови Уряду.

Мільйон гривень отримують і чинні молоді військові

Умовою отримання винагороди для цих військовослужбовців є безпосередня участь у військових діях упродовж 6 місяців, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Нагорода також виплачується й у разі невиконання умови щодо шестимісячної участі у бойових діях у разі поранення або перебування в полоні. Це справедливо, адже чимало людей пішли захищати Батьківщину раніше, до появи цих контрактів, – пояснюють у відомстві.

Оскільки в оборонному відомстві повідомили, що фактично за тиждень від старту програми "Контракт 18-24" у застосунку "Резерв+" вже надійшло понад 10 тис. звернень, логічно постає питання, а чи готовий бюджет країни до значних додаткових видатків. Але чіткої суми, яка потрібна для виконання всіх обіцянок для молодих контрактників в МО не назвали, адже процес контрактування за новими умовами тільки почався.

Скільки молоді за програмою вийде долучити до війська, в МО поки не знають

- На першому етапі учасники програми формуватимуть шість нових бригад ЗСУ (в такому тактичному військовому з’єднанні може бути від 1000 до 8000 осіб – Авт.), що дозволить: підвищити боєздатність армії за рахунок нових навчених військових, забезпечити якісну ротацію особового складу, створити кадровий резерв, що зможе підсилити підрозділи за необхідності, – зазначили в Міноборони. – Фінансування цієї ініціативи закладене у Державному бюджеті України, і програма розрахована таким чином, щоб гарантувати стабільність виплат. Важливо розуміти, що інвестиції в оборону – це не лише витрати, а й стратегічне рішення для збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Щодо кількості можливих учасників – набір триває, і його результати будуть аналізуватися для подальшого вдосконалення програми.

Питання ротацій й термінів служби у фокусі уваги

Ще одним з основних моментів, за який критикували Міноборони в контексті нової ініціативи, це чіткі терміни служби тільки для новобранців у віці до 25 років. А вони, нагадаємо, можуть звільнитися через рік. "Телеграф" поцікавився планами з мотивації та заохочення інших категорій чинних військовослужбовців та реакції на критику програми.

- Залучення людей до війська є свідомим і добровільним вибором. Саме тому ця програма не передбачає мобілізації, а створює умови для тих, хто хоче долучитися до захисту України, – зазначили у прес-службі Міноборони. – Військовослужбовці, які вже служать у ЗСУ, розуміють стратегічну необхідність поповнення особового складу. Нові добровольці дозволять: якісно здійснювати ротацію та зменшити навантаження на діючі підрозділи; створити можливість для бійців відновитися, що є критично важливим під час тривалих бойових дій.

Відгуки щодо програми "Контракт 18-24" в МО ретельно вивчають

Щодо термінів служби – питання ротації військових та створення справедливих умов перебуває у фокусі уваги Міністерства оборони, Генерального штабу та уряду. Вже зараз триває робота над удосконаленням підходів до комплектування армії, і будь-які зміни будуть ухвалюватися з урахуванням ситуації на фронті та реальних потреб військових.

Ми цінуємо думку суспільства та військових, і тому уважно аналізуємо всі відгуки щодо цієї ініціативи. Варто розуміти, що жодна військова реформа не є простою. Впровадження "Контракту 18-24" – це експериментальна модель, яка дасть змогу оцінити ефективність нових підходів до комплектування армії.

Разом з тим, Міністерство оборони, Генштаб та уряд працюють над системним підходом до питань ротації, термінів служби та соціального захисту всіх військових. Робота в цьому напрямку триватиме, і всі рішення ухвалюватимуться на основі реальних потреб фронту та безпеки країни. Україна вдячна кожному військовому, який стоїть на захисті держави. Наше спільне завдання – забезпечити сильну, мотивовану та боєздатну армію, – підсумували в Міноборони.

Як повідомляв "Телеграф", на думку народної депутатки від партії "Слуга народу" Анастасії Ляшенко, рішення Міністерства оборони залучати молодь до армії говорить про кризу людського ресурсу. Адже для перемоги на фронті потрібні розумні й фізично здорові хлопці.