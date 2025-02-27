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Його назвали "містером Трололо": як виглядає могила радянського естрадного співака Хіля

Автор
Наталія Дума
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Автор
Едуард Хіль
Едуард Хіль. Фото Колаж Телеграфу

Артиста не стало у віці 77 років і до останніх років він виступав на сцені

Едуард Хіль — ім’я, добре відоме кільком поколінням. Він був популярним радянським естрадним співаком із потужним баритоном, а також зіркою інтернету, відомою завдяки легендарному "Трололо". Проте 2012 року у нього стався інсульт, після якого він впав у кому.

Його голос став вірусним мемом у цифрову епоху, у 2010 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила артиста.

Кар’єра та популярність в Україні

Едуард Хіль народився 4 вересня 1934 року у Смоленську. Він навчався в Ленінградській консерваторії, де опанував вокальне мистецтво, а в 1960-х здобув популярність як виконавець радянської естрадної пісні. Його манера виконання вирізнялася потужним голосом, виразною дикцією та артистичною харизмою.

Едуард Хіль

Хіль виконував пісні, які стали справжніми хітами: "Лесорубы", "Пісня про друга", "Синенька хустинка" та інші. В Україні його також знали та любили, адже його репертуар містив багато творів, популярних на всьому пострадянському просторі. Він неодноразово гастролював українськими містами, виступав на телебаченні, а його записи можна було почути в багатьох родинах.

Едуард Хіль

Друга хвиля популярності

У 2010 році світ заново відкрив для себе Едуарда Хіля. Відео його виступу 1976 року, де він виконував вокаліз "Я дуже радий, адже я нарешті повертаюся додому", стало вірусним в інтернеті. Через відсутність слів та характерну манеру виконання ролик швидко отримав жартівливу назву "Trololo", а самого Хіля почали називати "Містером Трололо".

Пісня стала інтернет-мемом, а співак — культовою фігурою серед молоді. Його почали запрошувати на телевізійні шоу, брати інтерв’ю, а нова хвиля популярності принесла йому визнання далеко за межами колишнього СРСР.

Едуард Хіль

Останні роки життя та смерть

Попри вік, Едуард Хіль продовжував виступати та радіти новій популярності. Проте 2012 року у нього стався інсульт, після якого він впав у кому. 4 червня 2012 року, не приходячи до тями, співак помер у Санкт-Петербурзі у віці 77 років.

Едуард Хіль похований на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. На могилі — бюст артиста і його фірмовий жест — права рука на грудях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Валентини Толкунової. Вона 20 років боролася з раком.

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#Могила #Едуард Хіль