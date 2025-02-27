Його назвали "містером Трололо": як виглядає могила радянського естрадного співака Хіля

Артиста не стало у віці 77 років і до останніх років він виступав на сцені

Едуард Хіль — ім’я, добре відоме кільком поколінням. Він був популярним радянським естрадним співаком із потужним баритоном, а також зіркою інтернету, відомою завдяки легендарному "Трололо". Проте 2012 року у нього стався інсульт, після якого він впав у кому.

Його голос став вірусним мемом у цифрову епоху, у 2010 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила артиста.

Кар’єра та популярність в Україні

Едуард Хіль народився 4 вересня 1934 року у Смоленську. Він навчався в Ленінградській консерваторії, де опанував вокальне мистецтво, а в 1960-х здобув популярність як виконавець радянської естрадної пісні. Його манера виконання вирізнялася потужним голосом, виразною дикцією та артистичною харизмою.

Хіль виконував пісні, які стали справжніми хітами: "Лесорубы", "Пісня про друга", "Синенька хустинка" та інші. В Україні його також знали та любили, адже його репертуар містив багато творів, популярних на всьому пострадянському просторі. Він неодноразово гастролював українськими містами, виступав на телебаченні, а його записи можна було почути в багатьох родинах.

Друга хвиля популярності

У 2010 році світ заново відкрив для себе Едуарда Хіля. Відео його виступу 1976 року, де він виконував вокаліз "Я дуже радий, адже я нарешті повертаюся додому", стало вірусним в інтернеті. Через відсутність слів та характерну манеру виконання ролик швидко отримав жартівливу назву "Trololo", а самого Хіля почали називати "Містером Трололо".

Пісня стала інтернет-мемом, а співак — культовою фігурою серед молоді. Його почали запрошувати на телевізійні шоу, брати інтерв’ю, а нова хвиля популярності принесла йому визнання далеко за межами колишнього СРСР.

Останні роки життя та смерть

Попри вік, Едуард Хіль продовжував виступати та радіти новій популярності. Проте 2012 року у нього стався інсульт, після якого він впав у кому. 4 червня 2012 року, не приходячи до тями, співак помер у Санкт-Петербурзі у віці 77 років.

Едуард Хіль похований на Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі. На могилі — бюст артиста і його фірмовий жест — права рука на грудях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Валентини Толкунової. Вона 20 років боролася з раком.