Чоловік у відрядженні, але йому прийшла повістка. Чи є це важливою причиною не прийти в ТЦК

Якщо не з'явитись по повістці у такому випадку, або заздалегідь не попередити про неявку, то особу оголосять у розшук

Виписана повістка в Україні чоловікові, який в цей момент знаходиться у відрядженні або його робоча поїздка припадає на заплановану дату, коли потрібно прийти в ТЦК, вважається дійсною. Якщо не з'явитись в необхідний час, особу подадуть у розшук.

Анулювати таку повістку можливо лише за умови, якщо чоловік прийде в ТЦК в призначену дату. Про це повідомила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, передає "РБК-Україна".

"Будь-які інші варіанти не з’являтися, навіть якщо людина має відстрочку, пов’язані з тим, що людину в подальшому можуть оголосити в розшук. Бо в додатку Резерв+ буде світитися інформація, що відбувається порушення правил військового обліку", – розповіла вона.

Якщо дата, коли потрібно прийти в ТЦК збіглася з періодом робочого відрядження, то чоловікові необхідно заздалегідь повідомити ТЦК про те, що він не зможе прийти.

Крім того, іноді буває таке, що повістку може отримати роботодавець, де вказано в яку дату його робітнику, що зараз у відрядженні, потрібно прийти в військкомат. У такому випадку роботодавець має завчасно повідомити у ТЦК про те, що чоловік не зможе з'явитись.

"Якщо йдеться про те, що людина була у відрядженні й в цей момент дізналася про отримання повістки, вона має взяти наказ на відрядження, бажано також взяти наказ на працевлаштування. І з’явитися з цими документами особисто до ТЦК з метою усунення можливих наслідків за неявкою по повістці", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки штрафів може прийти чоловіку за неявку по повістці.