Мужчина в командировке, но ему пришла повестка. Является ли это важной причиной не прийти в ТЦК

Если не явиться по повестке в таком случае, или заранее не предупредить о неявке, то лицо объявят в розыск

Выписанная повестка в Украине мужчине, который в этот момент находится в командировке или его рабочая поездка приходится на запланированную дату, когда нужно прийти в ТЦК, считается действительной. Если не явиться в необходимое время, лицо подадут в розыск.

Аннулировать такую повестку можно только при условии, если мужчина придет в ТЦК в назначенную дату. Об этом сообщила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, передает "РБК-Украина".

"Любые другие варианты не появляться, даже если человек имеет отсрочку, связаны с тем, что человека в дальнейшем могут объявить в розыск. Потому что в приложении Резерв+ будет светиться информация, что происходит нарушение правил воинского учета", — рассказала она.

Если дата, когда нужно прийти в ТЦК совпала с периодом рабочей командировки, то мужчине необходимо заранее уведомить ТЦК, что он не сможет прийти.

Кроме того, иногда бывает такое, что повестку может получить работодатель, где указано в какую дату его работнику, что сейчас в командировке, нужно прийти в военкомат. В таком случае работодатель должен заблаговременно сообщить в ТЦК, что мужчина не сможет появиться.

"Если речь идет о том, что человек был в командировке и в этот момент узнал о получении повестки, он должен взять приказ на командировку, желательно также взять приказ на трудоустройство. И явиться с этими документами лично в ТЦК с целью устранения возможных последствий за неявку по повестке", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько штрафов может прийти мужчине за неявку по повестке.