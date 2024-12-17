Скільки штрафів може прийти чоловіку за неявку по повістці

Юрист розповів, що передбачено законом

В Україні немає обмежень на повторне надсилання повісток військовозобов'язаним. У разі неявок громадяни можуть отримати нові виклики, і кожен із них знову відновлює обов’язок з’явитися до ТЦК та СП.

Про це детальніше розповів адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко у коментарі для РБК-Україна. За його словами, нова повістка має іншу дату, тому вона створює нові правові підстави для вимоги з'явитися до ТЦК .

Якщо громадянин повторно проігнорує виклик, це може призвести ще до одного адміністративного штрафу.

Юрист пояснює, що сплата штрафу не звільняє від обов'язків, визначених статтею 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Оплата штрафу лише закриває виконавче провадження, але не скасовує необхідності виконати вимоги закону.

Крім накладання штрафів за порушення правил військового обліку, працівники ТЦК та СП мають декілька методів впливу на порушників. Після вручення повістки наступним кроком є вимога з'явитися до ТЦК та СП упродовж 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги, ТЦК та СП можуть звернутися до суду з метою тимчасового позбавлення громадянина права керувати транспортним засобом.

Також чоловіка, який ухиляється від обліку чи мобілізації, за рішенням ТЦК поліція має право примусово доставити до центру комплектування.

Адвокат підкреслив, що весь період, протягом якого громадянин ігнорує виклик до ТЦК та СП до моменту винесення постанови, вважається "триваючим адміністративним правопорушенням".

"Також треба пам'ятати про можливість кримінальної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Кримінальний кодекс України містить відповідні статті: ст. 336 – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації чи на особливий період, а також ст. 337 – ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів", — зазначив юрист Дмитро Кушнаренко.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна уникнути штрафу за неявку по повістці. Повідомити ТЦК можна через пошту.