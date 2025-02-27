За які порушення військового обліку можуть оштрафувати або дати строк

Існують два види відповідальності за такі порушення

В Україні діють чіткі правила ведення військового обліку, і їх порушення може призвести до значних штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Щоб уникнути проблем, важливо знати, які дії вважаються порушеннями, санкції передбачені за них та як виправити ситуацію у разі помилки.

Юристи розповіли, які буваю порушення військового обліку. До них належать:

непостановка на військовий облік – громадяни, які досягли відповідного віку, але не стали на облік у ТЦК та СП за місцем проживання;

– громадяни, які досягли відповідного віку, але не стали на облік у ТЦК та СП за місцем проживання; несвоєчасне оновлення даних – зміна місця проживання, роботи, сімейного стану чи інших важливих даних без відповідного повідомлення ТЦК та СП за місцем обліку;

– зміна місця проживання, роботи, сімейного стану чи інших важливих даних без відповідного повідомлення ТЦК та СП за місцем обліку; ухилення від проходження медичного огляду – невиконання вимог щодо проходження медкомісії під час призову або мобілізації;

– невиконання вимог щодо проходження медкомісії під час призову або мобілізації; невиконання обов’язків роботодавцем – підприємства та установи зобов’язані вести облік військовозобов’язаних працівників та своєчасно подавати відповідну звітність;

– підприємства та установи зобов’язані вести облік військовозобов’язаних працівників та своєчасно подавати відповідну звітність; ухилення від військового призову чи мобілізації – умисне уникнення військової служби шляхом підробки документів, незаконного виїзду за кордон тощо.

Відповідальність за порушення

Порушення військового обліку може тягнути за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність — штрафи від 17 000 до 25 500 гривень згідно зі ст. 210-1 КУпАП.

Кримінальна відповідальність:

ст. 335 ККУ – ухилення від призову на строкову службу до 3 років обмеження волі;

ст. 336 ККУ – ухилення від мобілізації від 3 до 5 років позбавлення волі;

ст. 337 ККУ – ухилення від військового обліку або спеціальних зборів штраф або виправні роботи до 2 років.

Як уникнути порушень

Юристи зазначають, щоб уникнути відповідальності, слід:

своєчасно ставати на військовий облік та оновлювати свої дані;

виконувати всі вимоги територіальних центрів комплектування;

роботодавцям належним чином вести облік військовозобов’язаних працівників.

"Як виправити (прибрати) порушення правил військового обліку: для цього особа порушника повинна довести відсутність у неї вказаних порушень, або бути притягнутою до відповідальності у вигляді накладення адміністративного штрафу з подальшим його оплатою (квитанція як доказ — надається)", — додають правознавці.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть зняти з військового обліку під час війни. Громадянин має особисто звернутися до ТЦК.