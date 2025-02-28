За нарушение воинского учета — штраф: сколько придется платить в марте

Есть пять оснований, по которым гражданина можно привлечь к административной ответственности

Общая мобилизация в Украине продолжится в марте, в этот период военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. За нарушение долга гражданам грозят штрафы.

Юрист Сергей Ланкин для УНИАН объяснил, что штрафы за нарушение воинского учета стали более жесткими, а нарушителей начали активнее привлекать к административной ответственности. По его словам, ранее многие граждане могли избегать наказания, не получая постановлений от ТЦК.

Однако теперь фиксируются многочисленные случаи, когда повестки поступают даже по почте, а неявка по вызову карается штрафом.

Кроме того, ТЦК совместно с патрульной полицией проверяют документы у граждан на улицах. Если мужчина получает повестку на ВВК и отказывается сразу ехать – ему могут выписать штраф. Такие случаи уже оспариваются в судах, отмечает юрист.

Реестр "Оберег" и проблемы с бронированием

Украинцы, не выполняющие требования воинского учета, могут попасть в реестр "Оберег" и получить статус "В розыске". Это создает серьезные проблемы для работающих в критически важных предприятиях, ведь получить бронирование от мобилизации в таком случае будет почти невозможно.

Сколько придется заплатить за нарушение

Согласно постановлению Кабмина №1487 о воинском учете, в 2025 году, во время военного положения, штрафы для военнообязанных будут такими:

от 17 000 до 25 500 гривен – для граждан;

от 34 000 до 59 000 гривен – для должностных и юридических лиц.

Следует отметить, если штраф не уплатить сразу в полном объеме, после передачи дела в исполнительную службу его сумма удвоится. В то же время своевременная оплата не освобождает гражданина от исполнения проигнорированного им долга.

Штраф от ТЦК может быть выписан по нескольким причинам, в частности:

неявка по повестке без уважительных причин;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

порча или потеря военных документов;

не взятие на воинский учет, что касается не только мужчин, но и женщин-медиков и юношей с 17 лет;

неуведомление ТЦК об изменении обстоятельств – трудоустройство, переезд или изменение семейного статуса.

Ранее Телеграф писал, за какие нарушения воинского учета могут оштрафовать или дать срок. Есть два вида ответственности за такие нарушения.