Єрмак здивував вибором одягу для візиту до Трампа (фото та відео)

Голова Офісу здивував публіку незвичним образом

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вперше за час повномасштабного вторгнення з’явився на офіційному заході у костюмі. Він узяв участь у зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США у Вашингтоні.

Про зустріч чиновник повідомив у своєму Telegram-каналі. Єрмак разом з президентом Володимиром Зеленським обговорив з американськими законодавцями питання продовження військової допомоги Україні, угоду щодо корисних копалин та спільні зусилля у припиненні війни.

Він наголосив на стратегічній важливості підтримки від партнерів України.

"В нас чудові стратегічні партнери і друзі. Сполучені Штати Америки — це сила та лідерство. Дякуємо за незмінну двопалатну та двопартійну підтримку України", – дописав він.

Візит Єрмака у костюмі привернув увагу, адже до цього він уникав класичного ділового стилю під час воєнного стану. У мережі його вигляд вже розцінили як знак важливості переговорів та необхідності залучення додаткової допомоги для України.

Знайшлись і ті, хто в цьому наряді побачив інші мотиви – на фоні Володимира Зеленського, одягненого у звичний для нього образ, Єрмак має більш "поважний вигляд", тому в коментарях до допису люди вже із сарказмом назвали його "президентом".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Цього дня заплановано участь двох лідерів у церемонії підписання угоди про корисні копалини між обома країнами.