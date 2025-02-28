Ермак удивил выбором одежды для визита к Трампу (фото и видео)

Глава Офиса удивил публику необычным образом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак впервые за время полномасштабного вторжения появился на официальном мероприятии в костюме. Он принял участие во встрече с двухпартийной делегацией Сената США в Вашингтоне.

О встрече чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Ермак вместе с президентом Владимиром Зеленским обсудил с американскими законодателями вопросы продления военной помощи Украине, соглашение о полезных ископаемых и совместные усилия по прекращению войны.

Он отметил стратегическую важность поддержки от партнеров Украины.

"У нас отличные стратегические партнеры и друзья. Соединенные Штаты Америки — это сила и лидерство. Спасибо за неизменную двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины", – дописал он.

Визит Ермака в костюме привлек внимание, ведь до этого он избегал классического делового стиля во время военного положения. В сети его наряд уже расценили как знак важности переговоров и необходимости привлечения дополнительной помощи для Украины.

Нашлись и те, кто в этом наряде увидел другие мотивы – на фоне Владимира Зеленского, одетого в привычный для него образ, Ермак выглядит более "презентабельно", поэтому в комментариях к сообщению люди уже с сарказмом назвали его "президентом".

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. В этот день запланировано участие двух лидеров в церемонии подписания соглашения о полезных ископаемых между обеими странами.