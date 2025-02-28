Фіскальні чеки нового зразка: бізнесу в Україні слід готуватися до змін з 1 березня

Чому підприємцям варто оновити касові апарати до 1 березня 2025 року?

З 1 березня 2025 року в Україні почнуть діяти нові форми фіскальних чеків, і жодних відтермінувань більше не буде. Бізнесу варто завершити всі необхідні налаштування для роботи з оновленими реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та програмними РРО.

Про це повідомило Міністерство фінансів України. Раніше нові вимоги мали набути чинності ще з 1 січня 2025 року, проте уряд надав два додаткові місяці для адаптації підприємців до змін.

У нових фіскальних чеках з’явиться унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки, які раніше не зазначалися. Це нововведення пов’язане із запуском Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет, яка почне функціонувати у тестовому режимі з 1 березня.

Нові фіскальні чеки дозволять державі ефективніше контролювати обіг підакцизних товарів, боротися з нелегальним ринком та забезпечити прозорість фінансових операцій. Важливо, що всі суб’єкти господарювання, які реалізують такі товари, повинні використовувати РРО та оновлені програмні РРО відповідно до вимог законодавства.

Бізнесу слід переконатися, що їхні касові апарати налаштовані відповідно до нових вимог, адже порушення можуть призвести до значних штрафів. Сама процедура налаштування не складна, але спеціалістів, які можуть це зробити наразі не вистачає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2025 року в Україні закрилася рекордна кількість ФОПів: припинили діяльність 59,4 тисячі підприємців. Це у 4 рази більше, ніж в середньому закривалось кожного місяця минулого року (14-16 тисяч).