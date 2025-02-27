Вони не повертаються в Україну. Ще кільком категоріям чоловіків раптово заборонили виїзд за кордон

Мінкульт прийняв важливе рішення

Виїзд за кордон журналістів та артистів з 3 березня 2025 року буде певним чином заборонено, адже Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) планує призупинити видачу листів до Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться на порталі Мінкульту. Основною причиною прийняття цього рішення стало те, що багато митців поїхало за кордон за сприяння міністерства, але в Україну вони так і не повернулись.

"У зв'язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону", — наголосили у МКСК.

За даними самого міністерства, законодавство України має певні прогалини, адже люди, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби для тимчасового виїзду за кордон за листом сприяння від міністерства, не повернулись до України у встановлені терміни.

За три роки війни ситуація набула критичного стану, тому МКСК вимушено втручатись у питання і зупинити такий відтік громадян. Зазначається, що наприкінці 2022 року відомство ініціювало зміни — для мінімізації використання цілей культурної дипломатії для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану.

"Проте, станом на сьогодні це питання залишається неврегульованим", — наголосили у пресслужбі.

Наразі Мінкульт обмежує виїзд громадян за кордон, усвідомлюючи важливість і необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії.

Водночас радник Міністерства культури Дмитро Золотухін наголосив, що вжиті заходи МКСК вимушені, адже багато митців так і не повернулись додому після своїх від'їздів за кордон.

"Тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося понад 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКСК", — каже Золотухін.

У своєму дописі він розповідає не тільки про випадки не повернення додому, як, до прикладу, з гуртом "Jinjer", а й про те, як саме працює система виїзду за сприяння Мінкульту. Адже у цій процедурі є як мінімум дві відповідальні сторони — Міністерство культури та Держприкордонна служба. Перша сторона надсилає рекомендаційний лист, а друга погоджує його, дозволяючи виїзд за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з чоловіків може виїхати з України у березні.