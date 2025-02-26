Чого чекати українцям від погоди у березні: синоптик дав прогноз

Українцям варто підготуватися до погодних "гойдалок"

Лютий з міцними морозами та снігопадами добігає кінця, на зміну зимі приходить весна. Ось тільки одразу чекати тепла українцям не варто: березнева погода готує сюрпризи у вигляді опадів.

Про це розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу": Пережили аномальну зиму, але весна розчарує: народний синоптик дав прогноз на березень, квітень та травень.

За словами Деркача, перша декада березня буде "скупою" на опади. Найбільше в цей час дошкулятимуть вітри, які посиляться наприкінці першої декади. Температура повітря вночі буде з невеликим "мінусом", а вдень переважно "плюсова".

У другу декаду погода буде вже тепліша, але опадів також буде дуже мало. Вдень температура повітря буде "плюсовою", іноді навіть перетинаючи позначку +10°C. Вночі буде невеликий мінус.

Третя декада березня буде холодною. Очікуються середні дощі, подекуди зі снігом. Потім опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи. Температура повітря потім зросте, але "більшого" тепла не буде.

Раніше Телеграф писав про те, коли буде точна дата потепління в Україні.