Пенсіонери, що мають менше 4 тис. грн виплати, отримають доплати. Якими будуть суми з березня

З березня поточного року українці від 65 до 80 років отримуватимуть нові виплати, адже деяким з них передбачено доплату

Індексація пенсій в Україні має відбутись у березні. Разом з нею літнім особам, пенсія яких нижче 4 тисяч гривень, передбачено доплату

З 1 березня на 11,5% також збільшуються мінімальні пенсійні виплати. Розмір додаткових виплат залежить від віку людини, стажу та суми пенсії, яку вона зараз отримує, як йдеться на "Соцпорталі".

Тож, держава:

людям від 65 років (що не працюють та мають стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки)) збільшить виплату зі 3370 гривень до 3758 гривень;

особам від 80 років (зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок), що мають мінімальну виплату, також збільшить до 3758 гривень;

українцям від 70 до 80 років (зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок) замість 3240 грн платитиме не менше за 3613 гривень. Якщо вони напрацювали стаж нижче зазначених норм, то доплата розраховуватиметься пропорційно стажу, але виплата буде не нижче 3613 гривень.

літнім особам до 70 років (зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок), яким нараховує 2980 гривень, виплачуватиме не менше 3323 гривень;

Водночас інші пенсіонери, що не працюють, і мають мінімальну пенсію у 2725 гривень, з березня отримуватимуть від 3038 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія у 65-річної жінки, що має мінімальну зарплату та стаж.