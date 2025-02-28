Пенсіонери, що мають менше 4 тис. грн виплати, отримають доплати. Якими будуть суми з березня
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З березня поточного року українці від 65 до 80 років отримуватимуть нові виплати, адже деяким з них передбачено доплату
Індексація пенсій в Україні має відбутись у березні. Разом з нею літнім особам, пенсія яких нижче 4 тисяч гривень, передбачено доплату
З 1 березня на 11,5% також збільшуються мінімальні пенсійні виплати. Розмір додаткових виплат залежить від віку людини, стажу та суми пенсії, яку вона зараз отримує, як йдеться на "Соцпорталі".
Тож, держава:
- людям від 65 років (що не працюють та мають стаж 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки)) збільшить виплату зі 3370 гривень до 3758 гривень;
- особам від 80 років (зі стажем 25 років у чоловіків і 20 років у жінок), що мають мінімальну виплату, також збільшить до 3758 гривень;
- українцям від 70 до 80 років (зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок) замість 3240 грн платитиме не менше за 3613 гривень. Якщо вони напрацювали стаж нижче зазначених норм, то доплата розраховуватиметься пропорційно стажу, але виплата буде не нижче 3613 гривень.
- літнім особам до 70 років (зі стажем 35 років у чоловіків і 30 років у жінок), яким нараховує 2980 гривень, виплачуватиме не менше 3323 гривень;
Водночас інші пенсіонери, що не працюють, і мають мінімальну пенсію у 2725 гривень, з березня отримуватимуть від 3038 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде пенсія у 65-річної жінки, що має мінімальну зарплату та стаж.