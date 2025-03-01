Пенсии вырастут, лекарства подешевеют: что изменится для украинцев с 1 марта

Март принесет пенсионерам несколько приятных сюрпризов

В марте 2025 года в Украине произойдет ряд существенных изменений. Среди них снижение цен на самые популярные лекарства, индексация пенсий, новые правила пересечения границы для мужчин определенных профессий, рост тарифов на мобильную связь и новые требования к фискальным чекам.

"Телеграф" рассказывает о ключевых обновлениях для граждан, которые начнут действовать в начале весны:

Лекарство подешевеет

С марта 2025 года цены на лекарства в Украине снизятся. В общей сложности в список вошли около 200 позиций: на 100 видов самых популярных лекарств цены снизятся на 30% уже с 1 марта, остальные подешевеют с апреля на 10-50%.

Так, в марте снизятся цены на обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции АД. Также цены снизят на определенные витамины и микроэлементы.

В списке лекарственных препаратов:

"Ибупрофен", "Анальгин", "Цитрамон", "Валидол", "Корвалтаб", "Пенталгин", "Сорбекс", активированный уголь, "Амброксол", "Лоратадин", "Декса", "Метоклопрамид", "Диклофенак", "Кеторолак", "Кеторолак".

Аннулируют декларации с семейным врачом

С 1 марта 2025 г. некоторые декларации с семейными врачами могут аннулировать. Это может произойти при несоответствии данных в медицинской системе и государственных реестрах.

Аннулирование будет означать, что люди лишатся доступа к бесплатным медицинским услугам, если вовремя не подтвердят свои данные. Чтобы избежать негативных последствий, пациенты должны обновить свои данные, обратившись к семейному врачу. Врач внесет актуальную информацию в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Кому следует обратить внимание на обновление данных:

Детям младше 14 лет необходимо сверить данные свидетельств о рождении и идентификационного кода.

Детям, достигшим 14 лет, необходимо получить ID-карту (биометрический паспорт), данные по ней нужно внести в декларацию вместо свидетельства о рождении.

Пациентам, которые изменили личные данные, а именно: сменили фамилию, получили новый паспорт или изменили номер телефона – все эти данные необходимо обновить в декларации через обращение к семейному врачу.

Пациентам, заключившим декларацию в 2018 году. В то время налоговый номер не был обязательным, и его может не находиться в базе данных, что может привести к автоматическому аннулированию.

Лицам, не посещавшим врача более трех лет. Если вы не обращались к своему семейному врачу в течение трех лет, ваша декларация также может быть аннулирована.

Индексация пенсий

С 1 марта 2025 года в Украине начнется индексация пенсий. Повышение выплат из-за роста цен происходит ежегодно 1 марта. Во время полномасштабной войны индексацию проводят уже в третий раз.

Что важно знать:

Минимальная сумма индексации составит 100 гривен,

максимальная – 1500.

Индексации не будут подлежать пенсии, назначенные в 2025 году.

Основной коэффициент повышения – 1,115 (или 11,5%). Для вышедших на пенсию за последние четыре года установлены следующие коэффициенты индексации: в 2021 году — 1,0575; в 2022 году, — 1,046; в 2023 году, — 1,0345; в 2024 году, — 1,023.

Также увеличен размер минимальной пенсии неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет, имеющих полный страховой стаж. Поднимут размеры минимальных пенсий также:

лицам с инвалидностью в результате войны,

участникам боевых действий

и разным возрастным категориям в зависимости от приобретенного ими страхового стажа.

Новое в прохождении ВЛК

Вступают в силу новые изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Приказ Министерства обороны Украины №4 от 03.01.2025 г. утверждает новый порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) для военнообязанных и призывников.

Речь идет о:

направление на медицинское освидетельствование только в электронном формате ;

; переход на электронный документооборот;

юристы разъяснили, что с 1 марта 2025 года направление на медицинское освидетельствование военнообязанных к ВЛК будет осуществляться исключительно по решению руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также начальников центров рекрутинга ВСУ.

Весь процесс формирования направления будет производиться только в электронной форме. Лица с инвалидностью не подлежат направлению ВЛК, но могут по собственному желанию получить заключение этой комиссии. Такие лица могут подать через е-кабинет призывника данные об инвалидности.

Нескольким категориям мужчин запретят выезд

Выезд за границу журналистов и артистов с 3 марта 2025 года будет остановлен, ведь Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК) планирует приостановить выдачу писем в Государственную пограничную службу Украины. Причина такого решения – мужчины не возвращаются. За 2024 год не вернулось в Украину более 500 получивших разрешение на выезд с 2,7 тысяч.

Пограничная служба также сообщила, что мужчины, перевозящие гуманитарные и медицинские грузы, теперь будут пересекать границу на общих основаниях. 28 февраля Правительство отменило систему "Путь" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы.

В Институте массовой информации призывают Минкультуры к публичному обсуждению изменения правил пересечения госграницы для медийщиков. Ведь с 2022 года только 9 представителей медиа, выехавших из страны законным путем, не вернулись в Украину.

Важный месяц для перебронирования

Март — важный месяц, когда нужно будет перебронировать работников и обновить статус критичности предприятия. Так, 25 февраля Кабмин продлил срок перебронирования и обновление статуса критичности до 31 марта. Действующие бронирования работников будут оставаться действительными еще месяц.

Заявление о бронировании работников подается только через портал "Дія". Руководителям предприятий не нужно оформлять бумажные приказы, потому что их заменила электронная система. Если работник уже был забронирован, сначала бронирование нужно аннулировать.

Кроме того, предприятия, обновившие статус критичности, до 1 апреля могут бронировать работников без 72-часовой обработки данных.

Завершится действие упрощенного алгоритма после СЗЧ

В Украине 1 марта завершается действие упрощенного алгоритма возвращения на военную службу после самовольного ухода из части (СЗЧ).

Военные могли подать рапорт на возвращение через "Армия+" и в течение 72 часов возобновить выплаты и социальные гарантии. Также за 3 суток можно перевестись на другое место службы по рекомендательному письму от выбранной части.

После 1 марта механизм возвращения с СЗЧ продолжит работу, но не по упрощенной форме и с задержкой возобновления выплат. Возвратиться на службу тоже можно будет. Однако возобновление может занять несколько месяцев. До этого момента денежное довольствие и другие гарантии не возвращаются.

Тарифы Vodafone повысятся

Мобильный оператор Vodafone меняет тарифы с 1 марта 2025 года. Повышение составит от 50 до 100 гривен (в зависимости от плана). Некоторые тарифы получат расширенное наполнение. Обновлены тарифы Vodafone:

Red Pro: +70 грн (с 260 до 330 грн/месяц). Пользователи получат 50 ГБ интернета, 400 минут для звонков в другие сети и 350 SMS.

Red Start: +50 грн (со 190 до 240 грн/месяц). Наполнение тарифа останется без изменений.

Red Max (теперь Red Unlim): +70 грн (с 330 до 400 грн/месяц). Абоненты получат безлимитный интернет на максимальной скорости, услуги Online, Social и Video Pass станут недоступными.

Red Unlim Plus: +70 грн (с 400 до 470 грн/месяц) без изменений в наполнении.

Red Unlim Max: +75 грн. (с 500 до 575 грн./месяц), без изменений в наполнении.

ULTRA: +100 грн (с 600 до 700 грн/месяц), без изменений в наполнении.

Новая форма чеков

С 1 марта 2025 года вступают в силу новые требования к фискальным чекам. Это затронет ФЛП тоже.

Основные изменения в форме фискального чека:

средство оплаты;

валюта расчета;

реквизиты паспорта покупателя при продаже алкоголя и табака в магазинах беспошлинной торговли (дьюти-фри);

содержимое QR-кода дополнено поисковым запросом для проверки чека в системе учета РРО;

код аутентификации сообщения (MAC) чека для РРО;

вес единицы табачного изделия (отмечается для сигарил, табака и табачных изделий, реализуемых в наборе) и количество табачных изделий в единице товара (пачке), крепость алкогольных напитков и объема (в литрах) единицы товара (бутылки) (для алкогольных напитков) при продаже;

сумма остальных.

Если вы используете ПРРО (программный регистратор расчетных операций) на компьютере/ноутбуке в веб-версии, то делать ничего не нужно — программа сама начнет выдавать чеки по правильной форме. Да, Сheckbox, Вчасно.Каса, Е-ЧЕК, Poster, SM POS сделают все автоматически. Что касается мобильных приложений – их нужно обновить.

Это важно, ведь за старые чеки будут штрафовать (будет считаться невыдачей чека) на большие суммы:

100% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за нарушение, совершенное впервые;

150% суммы, на которую продано товаров (работ, услуг) за каждое последующее нарушение.

Для ФЛП, не торгующих подакцизными товарами, бытовой техникой, лекарствами, ювелирными изделиями, до 31 июля 2025 года действует переходный период. В настоящее время суммы штрафов за невыдачу фискальных чеков таковы:

25% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) – за нарушение, совершенное впервые;

50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) – за каждое последующее нарушение.

Начало регистрации на НМТ

С 6 марта начнется регистрация абитуриентов для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Она продлится до 3 апреля. Основная сессия НМТ-2025 продлится с 14 мая по 25 июня.

В день начала регистрации на сайте Украинского центра оценки качества образования запустят соответствующий сервис. Участникам предстоит создать персональный кабинет.

Для создания кабинета можно использовать либо данные в форме, либо возможности приложения "Дія". На сайте нужно скачать сканкопии или фотокопии паспорта и налогового номера и заполняют вручную личные данные: ФИО, дату рождения, указывают тип паспортного документа и его данные (только номер, если это ID-карта). При регистрации в "Дії" копии цифровых документов отправляются автоматически и эти персональные данные подтягиваются.

Обязательные предметы: украинский язык, математика, история Украины. Четвертый предмет по выбору: иностранный язык, биология, физика, химия, география, украинская литература.

Переход на летнее время

В ночь на последнее воскресенье марта украинцы традиционно переведут стрелки часов на летнее время, то есть на час вперед. В этом году ночь с 29 на 30 марта.

Перевод состоится, несмотря на неудачные попытки отмены. Напомним, что в июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект 4201 об отмене перехода. Но закон так и не вступил в законную силу, поэтому переход на летнее время 2025 года все-таки состоится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать украинцам в марте. Весна этого года будет очень капризной.