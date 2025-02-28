Не осоромтеся на 8 Березня: як правильно називати популярні квіти українською

Деякі з цих назв ми могли не чути

Серед слів, які деякі українці неправильно перекладають, є назви найпопулярніших кольорів. А оскільки наближається 8 Березня і багато хто цього дня купуватиме букети, важливо знати, як називаються ті чи інші квіти, щоб не довелося червоніти від незнання.

"Телеграф" розповідає, як правильно перекласти з російської такі слова як "пионы", "розы", "ирисы", "поднежники", "анемоны". Їх слід просто запам’ятати.

Так, "пионы" українською мовою звучатимуть як півонії. Хоча вони починають цвісти приблизно з початку травня, купити їх на 8 Березня також можна — в інтернет-магазинах, які займаються доставкою квітів.

"Розы" українською мовою називаємо "троянди". Це класика на будь-яке свято і в тому числі на 8 Березня.

Цікава ситуація є зі словом "ирисы", оскільки такі квіти зазвичай називають "півниками", але водночас українські словники фіксують таку назву як "ірис".

"Подснежники" в українській мові правильно називати "пролісками". Це також одні з найпопулярніших кольорів, які звикли дарувати на 8 Березня.

Квіти з назвою "анемон" не такі часті, як усі попередні, але їх нерідко використовують як доповнення до букетів або самостійні букети. Звучатиме ця назва як "вітряниця". Вона обумовлена тим, що рослина легко коливається від подиху вітру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно сказати про почуття українською, щоб не зганьбитися. Для прояву кохання є кілька варіантів.