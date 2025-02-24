З Масляною 2025! Оригінальні картинки та листівки для рідних і друзів українською

Цього тижня бажають добра, мирного неба над головою та здоров’я

З 24 лютого, у день третьої річниці повномасштабної війни, по 2 березня цього року, за тиждень до суворого Великого посту, в Україні починають святкувати Масляну і традиційно пекти млинці. Ними в ці дні заведено пригощатися з різноманітними начинками, а також вітати одне одного – бажати добра, миру та міцного здоров’я.

Вважається, що якщо на Масляну млинці виходять смачними та рум’яними, то й рік буде вдалим. Крім млинців, святковий стіл прикрашають оладками, пирогами, сирниками, варениками. Має особливе значення кожен день Масляного тижня, наповненого цікавими традиціями та звичаями.

Привітання з Масляною 2025 допоможуть створити святкову атмосферу навіть у цей непростий час. "Телеграф" зібрав найкращі листівки та картинки з теплими побажаннями, які можна надіслати рідним, друзям та колегам. Ви також можете привітати близьких зі святом віршами українською мовою.

Масляна 2025: оригінальні листівки та картинки

Нагадаємо, що у Масляну дозволено вдосталь насолоджуватися продуктами, які незабаром будуть під забороною через піст. "Телеграф" писав, що не можна робити сьогодні 24 лютого.