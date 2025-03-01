Ура, весна прийшла! Найкрасивіші листівки та привітання у віршах
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Весна – це час пробудження життя, період кохання та яскравих фарб
Попри те, що зима в Україні була досить м’якою, багато хто з нетерпінням чекав на прихід весни. Це період, коли сонечко радує нас частіше, дерева зеленіють, а повітря наповнюється свіжістю. Весна — час змін, легкості та нових починань!
Березень від сьогодні вступає в законні права, а зима потроху відступає. Незабаром на деревах з’являться ніжні бруньки, птахи щебетатимуть голосніше, а повітря наповниться ароматами квітучої природи.
Весна – це час нових починань, натхнення та легкості, коли хочеться залишити позаду сірі будні та наповнити життя яскравими фарбами та змінити його на краще! Привітайте своїх близьких, рідних та друзів з першим днем весни та подаруйте їм гарний настрій!
Прийми від мене привітання
У цей прекрасний день весни:
І усі найкращі побажання,
Щоби здійснилися вони.
Як перша квітка, будь красива
І будь весела, як весна.
Усе життя живи щасливо,
Кохана будь, й кохай сама!
З першим днем весни вітаю вас,
Квітами й сонцем сяйво наповнить нас.
Нехай весняна пора радість приносить,
І усі найкращі мрії збуваються мить!
Тепло і світло розлилося,
Весна чарівна в світ летить.
Все на землі цвісти взялося,
Яка це неповторна мить!
Весна! Усе зазеленіло
Під вічним небом голубим.
І в людських душах завесніло,
Все стало чистим і ясним.
А в природі вже пахне весною,
Аромат той приємний для всіх.
Білий сніг не лежить вже горою,
А джерельцем співочим побіг.
Щоб очистити землю й омити,
Та прокласти шляхи для весни.
Хоч зима й завертає сердито,
Та весна вже приходить у сни.
Йде весна-королева по світу
І співає на всі голоси,
Та заквітчує землю прогріту,
Творить дивні картини краси.
"Телеграф" писав раніше, що заборонено робити у Прощену неділю. Цього дня віряни дотримуються особливих традицій.