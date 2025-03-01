Ура, весна прийшла! Найкрасивіші листівки та привітання у віршах

Весна – це час пробудження життя, період кохання та яскравих фарб

Попри те, що зима в Україні була досить м’якою, багато хто з нетерпінням чекав на прихід весни. Це період, коли сонечко радує нас частіше, дерева зеленіють, а повітря наповнюється свіжістю. Весна — час змін, легкості та нових починань!

Березень від сьогодні вступає в законні права, а зима потроху відступає. Незабаром на деревах з’являться ніжні бруньки, птахи щебетатимуть голосніше, а повітря наповниться ароматами квітучої природи.

Весна – це час нових починань, натхнення та легкості, коли хочеться залишити позаду сірі будні та наповнити життя яскравими фарбами та змінити його на краще! Привітайте своїх близьких, рідних та друзів з першим днем весни та подаруйте їм гарний настрій!

З першим днем ​​весни 2025

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

Весна прийшла! Листівки та привітання

З першим днем весни вітаю вас,

Квітами й сонцем сяйво наповнить нас.

Нехай весняна пора радість приносить,

І усі найкращі мрії збуваються мить!

Привітання з першим днем ​​весни

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

Яскраві листівки з першим днем ​​весни 2025

А в природі вже пахне весною,

Аромат той приємний для всіх.

Білий сніг не лежить вже горою,

А джерельцем співочим побіг.

Щоб очистити землю й омити,

Та прокласти шляхи для весни.

Хоч зима й завертає сердито,

Та весна вже приходить у сни.

Йде весна-королева по світу

І співає на всі голоси,

Та заквітчує землю прогріту,

Творить дивні картини краси.

З 1 березня – яскраві привітання у картинках та віршах

"Телеграф" писав раніше, що заборонено робити у Прощену неділю. Цього дня віряни дотримуються особливих традицій.