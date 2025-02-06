У ліцеях Рівного школярі за один день влаштували кілька бійок: є серйозно постраждалий

Поліція оперативно відреагувала на інформацію

У місті Рівне за один день до лікарні звернулися учні різних ліцеїв із травмами щелеп. У першому випадку у потерпілого діагностували перелом і його госпіталізували, а в другому — школяр відбувся забиттям.

Обидва інциденти взяли на контроль правоохоронці. Про це повідомили у прес-службі Поліції Рівненщини.

Відомо, що в одному з ліцеїв Рівного на уроці фізкультури між групою однокласників відбулася сутичка. Троє хлопців почали конфліктувати і 14-річний підліток раптово наніс своєму опоненту сильний удар ногою в голову.

Потерпілий звернувся за допомогою до шкільної медсестри і вона повідомила про подію його матір. Зрештою, 14-річного школяра госпіталізували і в нього медики діагностували перелом щелепи. На хлопчика чекає тривале і досить дороге лікування. На даний момент він перебуває у лікарні.

Мати постраждалого звернулася до поліції із заявою і слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Продовжується досудове розслідування.

Окрім цього, того ж вечора до лікарні також звернувся 14-річний учень ще одного ліцею міста Рівного зі скаргами на біль у щелепі. За його словами, на нього накинулися двоє однокласників та завдали йому побої. У потерпілого діагностували забій щелепи та госпіталізація йому не знадобилася.

Батько хлопця написав зустрічну заяву про те, що претензій щодо цього факту ні до кого не має.

Нагадаємо, наприкінці січня в одному з парків Білої Церкви група підлітків із особливою жорстокістю побила 12-річну школярку. Знущання зняли на відео та виклали у мережу.

На кадрах видно, як кривдники погрожують дівчинці, б’ють її ногами та руками, штовхають, сміються та обзивають, а також бризкають в обличчя газовим балончиком.

На даний момент встановлені особи десяти підозрюваних та всі вони учні різних навчальних закладів. Спочатку підліткам віком від 10 до 16 років інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули.

Наразі всіх їх підозрюють у тортурах, а 16-річного хлопця, який ударив Ангеліну по голові та розпорошив їй в обличчя газовий балончик — ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі та його вже взяли під варту.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на Оболоні група підлітків жорстоко побила свого однолітка палицями та ланцюгом. Свій злочин зловмисники зафіксували на відео.