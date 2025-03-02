Обижал и избивал жену на глазах у ребенка: какой приговор вынес суд жителю Ровенской области
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Мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление
Ровенский районный суд вынес приговор жителю области, который систематически совершал домашнее насилие в отношении своей жены и малолетнего ребенка. В течение почти года обвиняемый неоднократно обижал и угрожал жене, а также применял физическую силу.
Об этом говорится в приговоре суда из Единого государственного реестра судебных решений. Отмечается, что некоторые из этих инцидентов происходили на глазах малолетнего ребенка.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения, но на путь исправления не стал.
В январе 2025 года он нанес жене легкие телесные повреждения – у неё были синяки и кровоизлияния. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.
Приговором суда ему назначили наказание в размере 2 лет и 2 месяцев ограничения свободы, учитывая, что преступление было совершено во время испытательного срока по предыдущему приговору. Суд учел предварительную судимость мужчины и систематический характер его действий, нанесших ущерб не только жене, но и ребенку.
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