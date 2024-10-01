В Україні суттєво зростуть ціни на сигарети: що зміниться з 1 жовтня

Специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2025 році буде збільшена на 23,4%

З 1 жовтня акциз на сигарети в Україні буде розраховуватись у євро, а не у гривнях, як раніше. Ціни на тютюнові вироби будуть зростати ще й залежно від коливань курсу.

Прив'язку акцизу до євро передбачає законопроєкт №12000 "Закон про Державний бюджет України на 2025 рік". Перехід у визначенні ставок акцизу на сигарети з гривні на євро зробить акциз менш уразливим до інфляції — ціна на сигарети збільшуватиметься залежно від курсу євро.

Акцизи на цигарки, згідно з директивою Євросоюзу, в Україні у 2025 році мають становити 90 євро за 1 000 штук. Але їхня ставка розраховувалася у гривні, тому через її девальвацію цей рівень наступного року становила б 70 євро. Тому акциз прив'язали до євро.

Крім того, специфічна ставка акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра у 2025 році буде збільшена на 23,4% — з 47 до 58 євро за 1000 штук. А мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% — з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Як очікують у Кабінеті міністрів, збільшення ставок акцизного податку на тютюнові вироби принесе 27,1 млрд гривень додаткових доходів. Так, за прогнозами, підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби має принести 22,6 млрд гривень, а податок на додану вартість від збільшення бази оподаткування (ставок акцизу) — 4,5 млрд гривень.

Як повідомляв "Телеграф", з 1 жовтня в Україні може подорожчати інтернет. При цьому, якість інтернет-послуг може знизитися.