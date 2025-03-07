В Украине подскочили цены на газовые баллоны: почему и как приходится выкручиваться людям

О людях снова "подумали".

Массированная атака по критической инфраструктуре Украины 7 марта оставила сотни, а может быть, и тысячи людей без газа. Оккупанты ударили по газотранспортной сети, из-за чего вспыхнули пожары, люди вынуждены жить без газа. Теперь им, чтобы приготовить еду, нужно пользоваться газовыми баллонами, но есть проблема — они стали слишком дорогими.

Острее проблема ощущается на Полтавщине, где значительное количество населенных пунктов осталось без газоснабжения после ракетной атаки. Местные власти и волонтеры срочно ищут пути обеспечения населения газовыми баллонами, редукторами и плитами. Помощь уже поступает, но возникает другая проблема – непомерно высокая стоимость сжиженного газа для населения. На проблему обратила внимание нардепка Нина Южанина.

"В стоимости газа в одном газовом баллоне более 300 гривен — это акциз (а к 2028 году он увеличится еще на 40 процентов)".

Причина такой ситуации – решение о повышении ставок акцизного налога на сжиженный газ, включая тот, который используется в баллонах для нужд населения. В Европе, например, сжиженный газ для приготовления пищи часто облагается налогом по нулевой ставке.

"Власти не услышали мои аргументы относительно негативных последствий такого решения и не учли, что в большинстве стран ЕС сжиженный газ, используемый для приготовления пищи, облагается налогом по ставке ноль евро за литр", — отмечает Южанина.

Больше всего от этой ситуации страдают жители частных домов, которые остались без отопления и возможности приготовить еду. Газовые баллоны для них – единственный выход, но высокая цена делает это решение недоступным для многих.

"Срочно завозим баллоны в пострадавшие деревни. Цены на сжиженный газ в баллонах на совести народных депутатов, введших самый высокий акциз в Европе", — отметил в комментарии Станислав Батраченко, глава Украинской ассоциации сжиженного газа.

По словам депутата, при принятии закона законодатели сосредоточились на повышении акциза на автогаз (70% рынка) и проигнорировали потребности пользователей газовых баллонов, составляющих всего 4-5% рынка.

Напомним, с начала 2025 года в Украине уже повысили акцизы на горючее для АЗС. В частности, они выросли до 271,7 евро за тысячу литров бензина, 215,7 евро за тысячу литров дизеля и 173 евро за тысячу литров автомобильного газа.

Нина Южанина призывает срочно внести изменения в Налоговый кодекс для исправления ситуации с газовыми баллонами для населения. "Сколько еще нужно разрушений, чтобы власть это поняла?" – спрашивает нардепка.

Ранее "Телеграф" также писал, что цены в Украине полетят вверх, но не из-за акцизов. На ценовую динамику оказывают влияние еще несколько существенных факторов.