Цифра вражає: країни Заходу сприяють експорту російського скрапленого газу

Торік ЄС заплатив Росії 8,2 мільярда євро за природний газ

Понад 90% російського експорту скрапленого природного газу (СПГ) у 2023 році на суму 15,5 мільярда євро забезпечили морські галузі країн, які підтримують Україну, зокрема члени G7 та Європейського Союзу (ЄС). З них 96% СПГ було експортовано за сприяння таких країн, які також включають Австралію, Норвегію та Швейцарію.

Про це повідомляє The Times, спираючись на дані Центру досліджень енергетики і чистого повітря. У 2022 році цей показник становив 93%.

Такий ріст цифр виник через труднощі, які пов'язані з намаганням деяких західних країн, особливо в ЄС, обмежити свою залежність від російського природного газу. Росія, своєю чергою, теж значною мірою залежить від інших країн. Адже має недостатню кількість суден, пристосованих для транспортування СПГ, а також потребує європейського страхування вантажів.

Після початку повномасштабної війни в Україні ЄС взяв на себе зобов'язання швидко зменшити свою залежність від російського викопного палива. Метою стяла повна відмова від імпорту до 2027 року. Перші результати було досягнуто вже у 2022 році, показник імпорту газу в ЄС з Росії становив 24%. При тому, що у 2021 році це було 46%. Минулого року відсоток знизився вже до 16%.

Основні санкції були запроваджені щодо імпорту нафти та вугілля, тому у питанні СПГ було зроблено менше. Зазначається, що торік ЄС заплатив Росії 8,2 мільярда євро за природний газ і отримав половину російського експорту СПГ, хоча це становило лише 5% від загального споживання газу в ЄС у 2023 році. Проте Центр досліджень енергетики та чистого повітря стверджує, що існують "значні важелі впливу" для запровадження більших санкцій на російський газ. Зокрема це обмежена кількість суден, обладнаних для перевезення СПГ, і страхування вантажів.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція несподівано наростила торгівлю з Росією.