Асоціації виробників української зброї закликають демонтувати бюрократію, яка стримує розвиток ОПК

Найбільші оборонні асоціації звернулися до Верховної Ради

На тлі нових геополітичних викликів та можливих змін в політиці партнерів, маємо подбати про суб’єктність України, щоб бути "за столом, а не в меню". Ключовим елементом цього є сильний український оборонно-промисловий комплекс.

Водночас українські виробники, якщо порівняти з іноземними компаніями, у яких Україна закуповує зброю, знаходяться в значно гіршому, дискримінаційному положенні.

Регулярні прильоти, обмеження прибутку, штрафи, які дублюються, постійні перевірки з боку правоохоронців, фактична зупинка експорту. Виробники зброї мають виробляти зброю, а не ходити по судах, щоб визнати форс-мажори чи платити за користування грошима, які лежали на рахунках державного казначейства.

У Верховній Раді є ряд ініціатив, які були розроблені народними депутатами у тісній співпраці з ключовими асоціаціями — ФРУ Дефенс, Оборонний альянс України, Ліга оборонних підприємств, NAUDI, Український кластер подвійних технологій, які представляють понад 500 компаній сфери ОПК.

Один з таких законопроєктів — Зміни до Цивільного кодексу №12258. Цим законопроєктом пропонується скасувати один із дублюючих штрафів — плату за користування авансовими коштами. По-перше, кошти які отримують підприємства ОПК в межах оборонних контрактів, не можуть бути витрачені ні на що інше, ніж на виконання контракту. Вони знаходяться на спеціальному казначейському рахунку, який підприємства зобов’язані відкрити, і де-факто ці кошти заморожені державою.

Штрафи за місяць затримки можуть бути втричі більшими, ніж прибуток по контракту за рік.

Іноземні виробники, які не мають обмежень у вартості товару, просто закладають ризик штрафу в ціну продукції, а українські виробники, у яких дохідна частина формально і неформально є обмеженою, — спочатку отримують штрафи, а потім йдуть по судах доводити свою правоту.

Ми всі маємо розуміти, що може відбутись, якщо завтра наші партнери перестануть давати та продавати нам зброю. І на підприємствах, які сьогодні держава обкладає надмірними штрафами, можна буде купити "нічого", бо вироблятимуть вони "нічого", бо не буде виробників. Бо колись депутати Верховної Ради не змогли розкрутити бюрократичні гайки.

Найбільші оборонні асоціації звертаються до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра оборони України Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, керівників фракцій і груп Верховної ради Давида Арахамії, Юлії Тимошенко, Артура Герасимова, Ірини Геращенко, Олександри Устінової, Тараса Батенка, Олега Кулініча та інших.

Оборонні асоціації підтримують рішення профільного комітету Верховної Ради внести зміни до другого читання, щодо скасування дублюючих штрафів винятково для майбутніх контрактів українських виробників.