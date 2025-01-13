Поки РФ робить дрони на хлібозаводах, в Україні можуть задавити оборонку штрафами - нардепка

Українські виробники зброї можуть бути скуті штрафами, які через недосконалість законодавства дублюються, та створюють непомірне навантаження на підприємства. Як наслідок, кількість таких виробників у майбутньому може істотно скоротитись.

На це звертає увагу секретарка Національної інвестиційної ради при Президенті України та народна депутатка Галина Янченко. Вона на противагу наводити приклад розвитку оборонної промисловості у Росії, де вже навіть на хлібзаводах виробляють дрони.

"Поки фейсбук експерти страждають маразмом і хочуть вернути ДУБЛЮЮЧІ штрафи для Оборонки, на болотах вже хлібозаводи виробляють дрони. Агресор накачує свій ОПК грошима", — пише нардепка.

Вона зазначає, що банки РФ отримали рознарядку видавати безлімітні кредити виробникам зброї — мільярди на розширення воєнних заводів. Тільки виробництво боєприпасів наростили з 600 тисяч у 2022 до 2,5 мільйонів снарядів у 2024.

"Витрати ворога на війну, тобто на все що може вбивати українців, в 2025 році у них становитимуть 145 мільярдів доларів. Якщо партнери припинять допомагати і продавати нам зброю — то всі побіжимо до наших виробників, а купити у них можна буде "нічого", бо за купою обмежень і штрафів, в найближчому майбутньому, в Україні не буде кому виробляти", — додає Янченко.

Нагадаємо, у коментарі "Телеграфу" Галина Янченко розповіла про дублювання цих же штрафів для оборонних підприємств, а також про те, що поставку неякісного озброєння чи її зрив слід розслідувати як кримінально справу.