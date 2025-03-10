Ассоциации производителей украинского оружия призывают демонтировать бюрократию, сдерживающую развитие ОПК

Крупнейшие оборонные ассоциации обратились к Верховной Раде

На фоне новых геополитических вызовов и возможных изменений в политике партнеров, необходимо позаботиться о субъектности Украины, чтобы быть "за столом, а не в меню". Ключевым элементом этого является сильный украинский оборонно-промышленный комплекс.

В то же время украинские производители, если сравнить с иностранными компаниями, у которых Украина закупает оружие, находятся в значительно худшем, дискриминационном положении.

Регулярные прилеты, ограничения прибыли, дублирующиеся штрафы, постоянные проверки со стороны правоохранителей, фактическая остановка экспорта. Производители оружия должны производить оружие, а не ходить по судам, чтобы признать форс-мажоры или платить за пользование деньгами, которые лежали на счетах государственного казначейства.

В Верховной Раде есть ряд инициатив, разработанных народными депутатами в тесном сотрудничестве с ключевыми ассоциациями — ФРУ Дефенс, Оборонный альянс Украины, Лига оборонных предприятий, NAUDI, Украинский кластер двойных технологий, представляющих более 500 компаний сферы ОПК.

Один из таких законопроектов – Изменения в Гражданский кодекс №12258. Этим законопроектом предлагается отменить один из дублирующих штрафов – плату за пользование авансовыми средствами. Во-первых, средства, которые получают предприятия ОПК в рамках оборонных контрактов, не могут быть потрачены ни на что иное, чем на выполнение контракта. Они находятся на специальном казначейском счете, который предприятия обязаны открыть, и де-факто эти средства заморожены государством.

Штрафы за месяц задержки могут быть втрое больше, чем прибыль по контракту за год.

Иностранные производители, не имеющие ограничений в стоимости товара, просто закладывают риск штрафа в цену продукции, а украинские производители, у которых доходная часть формально и неформально ограничена, — сначала получают штрафы, а затем идут по судам доказывать свою правоту.

Мы все должны понимать, что может произойти, если завтра наши партнеры перестанут давать и продавать оружие. И на предприятиях, которые сегодня государство облагает чрезмерными штрафами, можно будет купить "ничего", потому что они будут производить "ничего", потому что не будет производителей. Потому что когда-то депутаты Верховной Рады не смогли раскрутить бюрократические гайки.

Крупнейшие оборонные ассоциации обращаются к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмигалю, министру обороны Украины Рустему Умерову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герману Сметанину, руководителям фракций и групп Верховной рады Давиду Арахамии, Юлии Тимошенко, Артуру Герасимову, Ирине Геращенко, Александре Устиновой, Тараса Батенко, Олега Кулинича и других.

Оборонные ассоциации поддерживают решение профильного комитета Верховной Рады внести изменения во второе чтение относительно отмены дублирующих штрафов исключительно для будущих контрактов украинских производителей.