Що Україна і США вже обговорили в Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці - ЗМІ

Зараз триває другий раунд переговорів

Перший раунд переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії був присвячений пропозиції про режим тиші на морі та в небі. Також під час першої частини говорили про угоду з приводу рідкоземельних копалин.

Про це повідомляють джерела "Суспільного". Наразі триває другий раунд переговорів. У відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц відповів: "Йдемо до мети".

Відомо, що під час першої частини переговорів обговорювали пропозицію України про встановлення режиму тиші на морі та в небі. Крім цього було порушено питання про угоду щодо рідкоземельних копалин.

Під час другого раунду переговорів невідомо, про що йтиметься — тема наразі засекречена.

При цьому Володимира Зеленського на зустрічі з американськими партнерами не буде, однак він перебуває також у Саудівській Аравії і працює на іншому дипломатичному "полі".

"Зустріч із командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого та тривалого миру", — написав глава офісу президента України Андрій Єрмак.

Що відомо про переговори

Хто поїхав до Саудівської Аравії

Павло Паліса, Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, Рустем Умеров

Українська сторона : делегацію очолять глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса.

Також у Саудівській Аравії буде і Володимир Зеленський, але він не братиме участі у переговорах. Глава держави має намір вирушити на зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом. Цей візит було заплановано на лютий, проте було перенесено через те, що того ж дня у Саудівській Аравії проводили зустріч представники США та Росії.

Сторона США : крім держсекретаря Рубіо, до зустрічі приєднаються посланець Дональда Трампа Близьким Сходом Стів Віткофф і радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтц.

Майк Волтц, Стів Віткофф, Марко Рубіо

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом, можливо, не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.