Що Україна і США вже обговорили в Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці - ЗМІ
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Зараз триває другий раунд переговорів
Перший раунд переговорів між делегаціями США та України в Саудівській Аравії був присвячений пропозиції про режим тиші на морі та в небі. Також під час першої частини говорили про угоду з приводу рідкоземельних копалин.
Про це повідомляють джерела "Суспільного". Наразі триває другий раунд переговорів. У відповідь на запитання CNN про те, як проходить зустріч, радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц відповів: "Йдемо до мети".
Відомо, що під час першої частини переговорів обговорювали пропозицію України про встановлення режиму тиші на морі та в небі. Крім цього було порушено питання про угоду щодо рідкоземельних копалин.
Під час другого раунду переговорів невідомо, про що йтиметься — тема наразі засекречена.
При цьому Володимира Зеленського на зустрічі з американськими партнерами не буде, однак він перебуває також у Саудівській Аравії і працює на іншому дипломатичному "полі".
"Зустріч із командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого та тривалого миру", — написав глава офісу президента України Андрій Єрмак.
Що відомо про переговори
Хто поїхав до Саудівської Аравії
Українська сторона : делегацію очолять глава МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та полковник ЗСУ Павло Паліса.
Також у Саудівській Аравії буде і Володимир Зеленський, але він не братиме участі у переговорах. Глава держави має намір вирушити на зустріч із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом аль Саудом. Цей візит було заплановано на лютий, проте було перенесено через те, що того ж дня у Саудівській Аравії проводили зустріч представники США та Росії.
Сторона США : крім держсекретаря Рубіо, до зустрічі приєднаються посланець Дональда Трампа Близьким Сходом Стів Віткофф і радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолтц.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що угоди про корисні копалини між Вашингтоном та Києвом, можливо, не буде достатньо для відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.