Что Украина и США уже обсудили в Саудовской Аравии: появились первые подробности - СМИ

Сейчас идет второй раунд переговоров

Первый раунд переговоров между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии был посвящен предложению о режиме тишины на море и в небе. Также во время первой части говорили о соглашении о редкоземельных ископаемых.

Об этом сообщают источники "Суспільного". На данный момент идет второй раунд переговоров. В ответ на вопрос CNN о том, как проходит встреча, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц ответил: "Идём к цели".

Известно, что во время первой части переговоров обсуждалось предложение Украины об установлении режима тишины на море и в небе. Кроме этого был затронут вопрос о соглашении по редкоземельным ископаемым.

Во время второго раунда переговоров неизвестно о чем будет идти речь — тема на данный момент засекречена.

При этом Владимира Зеленского на встрече с американскими партнерами не будет, однако он находится также в Саудовской Аравии и работает на другом дипломатическом "поле".

"Встреча с командой США началась очень конструктивно, работаем над приближением справедливого и длительного мира", — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Что известно о переговорах

Кто поедехал в Саудовскую Аравию

Павел Палиса, Андрей Ермак, Андрей Сибига, Рустем Умеров

Украинская сторона: делегацию возглавят глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и полковник ВСУ Павел Палиса.

Также в Саудовской Аравии будет и Владимир Зеленский, но он не будет участвовать в переговорах. Глава государства намерен отправиться на встречу с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль Саудом. Этот визит был запланирован на февраль, однако был перенесен из-за того, что в тот же день в Саудовской Аравии проводили встречу представители США и России.

Сторона США: кроме госсекретаря Рубио, к встрече присоединятся посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

Майк Уолтц, Стив Виткофф, Марко Рубио

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом, возможно, не будет достаточно для возобновления военной помощи и обмена разведданными.