"Укрлітійвидобування" інвестує в майбутнє: фінальне ТЕО відкриває шлях до видобутку літію в Україні

Україна має унікальний шанс стати важливим гравцем на глобальному ринку критичних мінералів, заявили у компанії

ТОВ "Укрлітійвидобування" є єдиним в Україні власником офіційної ліцензії на видобуток літієвмісної руди. Компанія вже пройшла міжнародну оцінку запасів та розпочинає етап фінального техніко-економічного обґрунтування (Definitive Feasibility Study), яке дозволить залучити інвестиції та побудувати першу в країні шахту збагачення літію.

Про це в коментарі "БізнесТелеграфу" розповів директор зі стратегічного розвитку ТОВ "Укрлітійвидобування" Денис Альошин.

"Ми пройшли унікальний для України шлях: ще у 2021 році провели оцінку запасів за міжнародним стандартом JORC і оновили її у 2023 році, конвертувавши ресурси в запаси відповідно до міжнародних стандартів", – розповів директор зі стратегічного розвитку ТОВ "Укрлітійвидобування".

За його словами, наступний етап, який зараз проходить компанія, — проведення фінального техніко-економічного обґрунтування (Definitive Feasibility Study), яке триватиме 1–1,5 року.

Після завершення етапу ТЕО компанія розпочне будівництво шахти та збагачувальної фабрики, що займе ще приблизно 2,5 роки. Запуск виробництва планується на 2028–2029 роки. Його ціль — отримання з руди петалітового концентрату.

"Ми неодноразово отримували якісний петалітовий концентрат у ході тестувань провідними міжнародними лабораторіями, такими як Anzaplan (Німеччина), Metso Outotec (Фінляндія) та Wood (Австралія). Щобільше, з нашого концентрату виробили карбонат літію найвищої якості (battery grade) у лабораторіях Anzaplan, Metso Outotec і Chemphys", – зазначає Альошин.

Він також додав, що компанія відкрита до партнерства, яке забезпечить прозорі інвестиції та гарантії їхнього захисту.

"Україна має унікальний шанс стати важливим гравцем на глобальному ринку критичних мінералів. Прозора та справедлива угода із залученням приватного капіталу сприятиме розвитку всієї галузі та економіки країни", – підсумував Альошин.