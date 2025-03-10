У Зеленського пояснили, на яке перемир'я не піде Україна

Київ готовий обговорювати перемир'я лише в окремих сферах

Україна не погодиться на перемир’я на суходолі, оскільки це дасть Росії можливість відновити війська та підготуватися до нових атак. Водночас Київ готовий обговорювати обмежене перемир’я в окремих сферах.

Про це під час телеетеру заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко, передає Укрінформ. За його словами, Україна пропонує припинення вогню в небі та на морі.

Це перемир’я стосуватиметься використання дронів, ракет, балістики.

"Ми беремо зобов'язання не атакувати. Це, до речі, парадоксально. Адже у нас в Чорному морі ініціатива в руках. Також пропонуємо енергетику не атакувати. Тобто Трамп постійно народжує ініціативи для того, щоб в переговорному процесі свого візаві підводити до потрібного йому результату. Але й в України є що відповісти. Ви хочете перемир'я — ми готові. Проте не на суходолі, де Путін зможе взяти перемир'я на кілька місяців: підлікувати поранених, набрати піхоту в Північній Кореї — і поновити цю війну", – пояснив Лещенко.

Він також наголосив на критичній важливості американської допомоги, однак зазначив, що 70% уражень завдаються саме дронами.

"Тут американська допомога критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нав'язують Україні", – додав радник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що перемир'я стане головною темою зустрічі США та України 11 березня, у Саудівській Аравії.