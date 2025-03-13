Сьогодні їх можна побачити лише під час міграції: де відпочивають червонокнижні пелікани в Україні

Цей величний птах, що колись гніздився на узбережжях Чорного та Азовського морів, зараз рідкісний гість в Україні, зустрічається переважно під час міграцій у дельті Дунаю та узбережжях лиманів

Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) – це дивовижний птах, який вражає своїми розмірами та грацією. В Україні він має особливий статус, адже занесений до Червоної книги.

На жаль, чисельність рожевих пеліканів зменшується через втрату місць гніздування, непокоєння з боку людей та знищення птахів хижаками. "Телеграф" вирішив розповісти більше про цього унікального представника нашої фауни.

Зовнішній вигляд та особливості

Рожевий пелікан – птах-гігант, вагою 10-12 кг. Розмах його крил може сягати 2 метрів! Дорослий птах має біле пір'я з ніжним рожевим відтінком, а крила прикрашають чорні махові пера. Цікаво, що самці та самиці майже не відрізняються зовні, хіба що самці трохи більші. Молоді птахи мають сірувато-буре забарвлення, без рожевого відтінку.

Особливістю рожевого пелікана є його великий дзьоб з горловим мішком. Цей мішок використовується для ловлі риби, якою птах харчується.

Поширення та міграція

У минулому столітті рожеві пелікани гніздилися в пониззях річок, що впадають у Чорне та Азовське моря. На жаль, після Другої світової війни гніздування в Україні припинилося. Проте, з 2000 року поодинокі гнізда час від часу з'являються в дельті Дунаю.

Під час міграцій та влітку рожевих пеліканів можна зустріти в дельті Дунаю, на лиманах у межиріччі Дністра і Дніпра, біля берегів Криму та на узбережжі Азовського моря. Ареал цього виду охоплює Європу, Азію та Африку. Зимують птахи у Південно-Східній Азії та Африці.

За словами Івана Русєва, очільника природного парку "Тузлівські лимани", зграї пеліканів лишаються на території лиманів Джантшейський, Шагани, Алібей, та Бурнас, коли повертаються з зимівлі в Африці. Там вони відпочивають від довгого перельоту та поновлюють сили – один день чи кілька тижнів.

Чисельність та охорона

Загальна чисельність рожевих пеліканів у світі становить близько 18-19 тисяч птахів. В Україні найбільше їх у дельті Дунаю, де влітку-восени можна побачити до 7000 особин.

Для збереження цього виду в Україні його занесено до Червоної книги. Рожеві пелікани охороняються в Дунайському біосферному заповіднику.

Цікаві факти

Рожеві пелікани часто полюють на рибу групами, вишиковуючись у півколо та заганяючи здобич на мілину.

Вони не вміють пірнати, тому ловлять рибу на мілководді, вичерпуючи її дзьобом.

Рожеві пелікани успішно розмножуються в зоопарках, зокрема в Україні.

Рожевий пелікан – це не лише красивий птах, але й важлива частина екосистеми України. Збереження цього виду – наш обов'язок перед майбутніми поколіннями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні водиться зелений червонокнижний дятел. Його можна побачити переважно на Поліссі та в Дунайському біосферному заповіднику.