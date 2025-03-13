Сегодня их можно увидеть только во время миграции: где отдыхают краснокнижные пеликаны в Украине

Эта величественная птица, когда-то гнездившаяся на побережьях Черного и Азовского морей, сейчас редкий гость в Украине, встречается преимущественно во время миграций в дельте Дуная и побережьях лиманов

Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus) – это удивительная птица, поражающая своими размерами и грацией. В Украине он особый статус, ведь занесен в Красную книгу.

К сожалению, численность розовых пеликанов уменьшается из-за потери мест гнездования, беспокойства со стороны людей и уничтожения птиц хищниками. "Телеграф" решил рассказать больше об этом уникальном представителе нашей фауны.

Внешний вид и особенности

Розовый пеликан – птица-гигант, весом 10-12 кг. Размах его крыльев может достигать 2 метров! У взрослой птицы белые перья с нежным розовым оттенком, а крылья украшают черные маховые перья. Интересно, что самцы и самки почти не отличаются внешне, разве что самцы немного больше. Молодые птицы имеют серовато-бурую окраску, без розового оттенка.

Особенностью розового пеликана является его большой клюв с горловым мешком. Этот мешок используется для ловли рыбы, которой питается птица.

Распространение и миграция

В прошлом веке розовые пеликаны гнездились в низовьях рек, впадающих в Черное и Азовское моря. К сожалению, после Второй мировой войны гнездование в Украине прекратилось. Тем не менее с 2000 года редкие гнезда время от времени появляются в дельте Дуная.

Во время миграций и летом розовых пеликанов можно встретить в дельте Дуная, на лиманах в междуречье Днестра и Днепра, у берегов Крыма и на побережье Азовского моря. Ареал этого вида охватывает Европу, Азию и Африку. Зимуют птицы в Юго-Восточной Азии и в Африке.

По словам Ивана Русева, главы природного парка "Тузловские лиманы", стаи пеликанов остаются на территории лиманов Джантшейский, Шаганы, Алибей и Бурнас, когда возвращаются с зимовки в Африке. Там они отдыхают от долгого перелета и обновляют силы – один день или несколько недель.

Численность и охрана

Общая численность розовых пеликанов в мире составляет около 18-19 тысяч птиц. В Украине больше всего их в дельте Дуная, где летом-осенью можно увидеть до 7000 особей.

Для сохранения этого вида в Украине он занесен в Красную книгу. Розовые пеликаны охраняются в Дунайском биосферном заповеднике.

Интересные факты

Розовые пеликаны часто охотятся за рыбой группами, выстраиваясь в полукруг и загоняя добычу на мель.

Они не умеют нырять, поэтому ловят рыбу на мелководье, зачерпывая ее клювом.

Розовые пеликаны успешно размножаются в зоопарках, в частности, в Украине.

Розовый пеликан – это не только красивая птица, но и важная часть экосистемы Украины. Сохранность этого вида – наш долг перед будущими поколениями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине водится зеленый краснокнижный дятел. Его можно увидеть преимущественно в Полесье и в Дунайском биосферном заповеднике.