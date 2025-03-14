От пожарных рукавов – до косметики и ценных бумаг: что еще можно производить из конопли

Конопля – это уникальная техническая культура, которую применяют на 100%

Активное выращивание и промышленная переработка технической конопли, в которой содержание наркотического вещества сведено до минимума, может стать катализатором, который превратит позабытую культуру в новую золотую жилу для украинского агросектора, и, возможно, настоящую аграрную "нефть". Конопля дает широкий спектр возможностей, которые позволят развивать не только аграрный сектор, но и смежные отрасли, в частности экологические и перерабатывающие.

Об этом говорится на сайте "Телеграф" в публикации: "Конопля — новая нефть? Представители отрасли рассказали, сколько земли и денег нужно, чтобы начать".

Интересно, что в коноплеводстве используется все — семена, стебель, листья и даже корни. Это культура, применяемая на 100%. Так, из конопли можно изготавливать прочное волокно для производства ткани (одежды и обуви), брезента, парусины, мешковины, пожарных рукавов, канатов, шпагатов и шнуров.

Конопля используется для производства продуктов питания (например, пирожных и конфет), лечебных и косметических средств, строительных материалов, а также в качестве экологического топлива. Например, гранулы из отходов конопли используют для строительства дорог, и одним из таких примеров является магистраль Киев — Одесса.

Конопля также находит применение в изготовлении ценных бумаг и автомобилестроении для облегчения конструкций.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о легализации каннабиса, поэтому "Телеграф" объяснял, как легально купить медицинскую коноплю.