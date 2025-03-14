Є два варіанти. Як дізнатися, чому ви потрапили у розшук ТЦК

Юрист розповів, як і куди подавати заяву

Подати у розшук територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть військовозобов'язаних громадян, які порушили правила військового обліку. Є декілька способів дізнатися, за якої саме причини розшукують чоловіка.

Про це детальніше розповів юрист Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він зазначив, що звертатися у такому випадку потрібно в ТЦК та СП.

"Ви можете направити до ТЦК відповідну заяву із проханням надати відповідь щодо підстави подання Вас у розшук", — пояснив юрист.

Як подати заяву

Зробити це можна двома способами:

Особисто подати заяву до територіального центру комплектування. Звернутися за допомогою адвоката, який підготує та подасть заяву від вашого імені.

Що потрібно вказати у заяві

У заяві слід чітко зазначити свої персональні дані та суть прохання — надати інформацію про можливе оголошення у розшук. Такий документ дозволяє з’ясувати, чи справді громадянин перебуває у розшуку через порушення військового обліку.

Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність. За такі правопорушення на громадян накладають штрафи від 17 тисяч гривень.

ТЦК може оштрафувати не тільки за неявку по повістці. Є й інші приводи, зокрема неоновлення даних чи псування військового квитка. Також можна "попасти на гроші" в разі оформлення електронного направлення на ВЛК та неявці по ньому впродовж двох тижнів від дати огляду.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко нещодавно повідомила, що подивитись та навіть сплатити штраф можна буде у "Резерв+". Наразі для цього закінчують необхідну законодавчу базу. Штрафи бачитимуть не тільки в Україні, а й військовозобов’язані за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада прийняла знижки для штрафів від ТЦК. Відтепер порушники обліку зможуть сплатити лише 50% від мінімального штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, тобто 8 500 гривень, якщо зроблять це добровільно протягом 10 календарних днів з моменту набрання постановою законної сили.