Декому відстрочку від мобілізації продовжують автоматично: кого це стосується

Наразі лише три категорії українців мають таку можливість

Автоматичне продовження відстрочок від мобілізації розширюють через електронні реєстри. Вже понад 240 тисяч осіб скористалися онлайн-оформленням відстрочки через застосунок "Резерв+".

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко порталу DOU. За її словами, автоматично продовжуються ті відстрочки, підстави для яких можуть бути перевірені через електронну систему "Оберіг".

Наразі це стосується таких категорій громадян:

люди з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення;

студенти, аспіранти та докторанти навчальних закладів;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі.

Ці категорії громадян звільняються від обов’язку повторно надавати документи, адже система автоматично перевіряє їхні дані в реєстрах, зазначає Черногоренко.

Попри прагнення до цифровізації, є випадки, коли автоматичне продовження відстрочки неможливе. Зокрема, якщо у багатодітного батька одна з дітей народилася за кордоном, система не завжди може підтвердити цей факт через відсутність даних в українських електронних реєстрах.

Проблеми виникають і у випадках, коли один із батьків подружжя є особою з інвалідністю І або ІІ групи й немає інших осіб, зобов'язаних їх утримувати.

Також не можна автоматизувати відстрочку для особи, яка має дружину (чоловіка) з інвалідністю ІІІ групи внаслідок важкого онкологічного захворювання чи відсутності кінцівок.

"Не завжди можливо перевірити підстави для відстрочки в державних реєстрах. Якщо у багатодітного батька одна дитина народилась за кордоном, дані про це не завжди доступні. Хоча між Україною та європейськими країнами є домовленості про взаємне визнання документів, ці свідоцтва про народження не вносяться в електронні реєстри. Тому навіть якщо дитина має громадянство України, дані не потрапляють до Мін’юсту і система не може підтвердити цю інформацію через електронну взаємодію", — пояснює заступниця міністра оборони.

Катерина Черногоренко додала, що відстрочка діє до завершення оголошеної мобілізації. Оскільки воєнний стан та мобілізацію продовжують кожні 90 днів, підстави для відстрочки підлягають повторній перевірці.

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