Где может находиться военный, которого временно уволили со службы

Вопрос местонахождения военных в Украине, которых временно освободили от службы, решает командир

Во время временного освобождения от военной службы по решению военно-врачебной комиссии (ВВК) местонахождение бойца определяет командир.

Если военный получил решение ВВК, что его освободили от службы на 30 дней, может ли он находиться в этот период дома, пояснила юрист Неля Романенко на портале b2bconsult.

По ее словам, решение о местонахождении военного должен принимать командир. Во время него командир учитывает различные обстоятельства, в частности состояние здоровья лица, место нахождения воинской части и тому подобное.

Однако, согласно закону, никаких критериев для принятия решения нет, но оно может быть разным, в зависимости от того, где находится воинская часть. Если она в тылу, то военный, соответственно, находится за пределами части, но в том же населенном пункте.

Чтобы получить решение от командира, военному нужно подать рапорт на его имя.

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